Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Galatasaray transfer açıklamasıyla güne başladı: Yeni stoper, İstanbul'da

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Galatasaray transfer açıklamasıyla güne başladı: Yeni stoper, İstanbul'da

Sarı-kırmızılılar, Bundesliga temsilcisi Leipzig'de forma giyen El-Chadaille Bitshiabu'nun kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. 21 yaşındaki Fransız stoper, sabah saat 08.00 sularında İstanbul'a geldi. Bitshiabu, "Buradaki ambiyansın Avrupa'daki en iyilerden olduğunu biliyordum" dedi.

Özetle
Kaydet
a- | +A
Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Galatasaray, Alman ekibi Leipzig'in 21 yaşındaki stoperi El-Chadaille Bitshiabu'nun transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

El-Chadaille Bitshiabu, İstanbul'a geldi.
Başlık ResmiEl-Chadaille Bitshiabu, İstanbul'a geldi.

Fransız savunma oyuncusu, saat 08.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Genç futbolcuyu burada az sayıda taraftar karşıladı. Bitshiabu'nun, sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

"YENİ AİLEMLE TANIŞACAĞIM"

El-Chadaille Bitshiabu, havalimanında GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Çok uzun ve engebeli bir yolculuktan geldik ama Allah'a şükürler olsun İstanbul'a vardık. Çok mutluyum şu anda burada, taraftarlarla buluşacağım, yeni ailemle buluşacağım. Onlarla tanışacağım için çok sabırsızlanıyorum. Buradaki ambiyansın Avrupa'daki en iyilerden bir tanesi olduğunu daha önceden de biliyordum" ifadelerini kullandı.

El-Chadaille Bitshiabu'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiEl-Chadaille Bitshiabu'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

LEIPZIG PERFORMANSI

Paris Saint-Germain'den 2023 yılında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Bitshiabu'nun, Leipzig ile 30 Haziran 2029'a kadar kontratı bulunuyor. 21 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde 48 maçta görev yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER
Hücum hattına
SPOR

Hücum hattına 'Deniz' sefası! Osimhen'e öyle bir yedek golcü bulundu ki...
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
MARMARA'DA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI
MARMARA'DA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI
Gemilerden biriyle irtibat kurulamıyor, 10 kişi kayıp
200 BİN EURO RÜŞVET İDDİASI!
200 BİN EURO RÜŞVET İDDİASI!
CHP'li meclis üyesi gözaltına alındı
ÖĞRETMENLER DÖKÜLDÜ
ÖĞRETMENLER DÖKÜLDÜ
ÖSYM verileri acı tabloyu ortaya koydu
SAVAŞ PİYASALARI KARIŞTIRDI!
SAVAŞ PİYASALARI KARIŞTIRDI!
Petrol sert yükseldi, altın 1 ayın dibine geriledi
KULİSLER HAREKETLENDİ!
KULİSLER HAREKETLENDİ!
BAĞ-KUR'luya emeklilik müjdesi
YENİ HOCA KİM OLACAK?
YENİ HOCA KİM OLACAK?
Trabzonspor'da listenin başı belli oldu
KÜLTÜRDE YENİ AKIM
KÜLTÜRDE YENİ AKIM
Picasso’yu parçalayıp satıyorlar
O BÖLGEYİ TEKRAR UYARDI
O BÖLGEYİ TEKRAR UYARDI
Osman Bektaş: 'Deprem olmaz' denilen yer değil!
KATİL KAYBETTİKÇE ÇILDIRIYOR
KATİL KAYBETTİKÇE ÇILDIRIYOR
İsrail'deki seçimler öncesi yeni gerilimler peşinde
FENOMENİN ACI SONU!
FENOMENİN ACI SONU!
Kaçırılıp ağaca bağlandı, yetmedi yakıldı
HÜCUM HATTINA 'DENİZ' SEFASI
HÜCUM HATTINA 'DENİZ' SEFASI
Osimhen'e öyle bir yedek golcü bulundu ki...
İTİRAF GİBİ SÖZLER!
İTİRAF GİBİ SÖZLER!
'Amerikalılar da bıktı' diyerek isyan etti
ARTIK GÜNLÜK HAYATIMIZDALAR!
ARTIK GÜNLÜK HAYATIMIZDALAR!
Savaş teknolojileri sivilde de kullanılıyor
BİR GOLCÜDEN FAZLASI
BİR GOLCÜDEN FAZLASI
Takımın birçok eksiğini tek başına kapatıyor
CENTCOM: SALDIRI TAMAMLANDI
CENTCOM: SALDIRI TAMAMLANDI
İran’dan ABD’ye misilleme!
"TANIMAM, İLK DEFA DUYDUM"
İşte İdris Naim Şahin'in 3,5 saatlik ifadesi
O ANLARI OĞLU ANLATTI
O ANLARI OĞLU ANLATTI
Fotoğrafların hikayesi ortaya çıktı
CEBİMİZDE PARA BASIYORLAR!
CEBİMİZDE PARA BASIYORLAR!
Oyun içinde 2,76 milyar dolar harcadık
KÖYDEN DÜNYA PAZARINA!
KÖYDEN DÜNYA PAZARINA!
Kırsal kalkınma yerelden başlatılıyor
DEŞTİKÇE İĞRENÇLİK FIŞKIRIYOR
DEŞTİKÇE İĞRENÇLİK FIŞKIRIYOR
‘İşe alma’ vaadiyle toplu fuhuş rezaleti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Edirne’de CHP’li meclis üyesine 200 bin euroluk rüşvet operasyonu
Edirne’de CHP’li meclis üyesine 200 bin euroluk rüşvet operasyonu
Kaydet
Coğrafi işaretli baklagilde hasat başladı! Tarlada kilosu 125 TL
Coğrafi işaretli baklagilde hasat başladı! Tarlada kilosu 125 TL
Kaydet
Samsun'da ilaç ve savunma sanayisi için akrep zehri üretimi başlıyor! Köyde kurdukları tesisle
Köyde kurdukları tesisle "sıvı altın" üretecekler
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.