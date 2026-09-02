Galatasaray transfer açıklamasıyla güne başladı: Yeni stoper, İstanbul'da

Sarı-kırmızılılar, Bundesliga temsilcisi Leipzig'de forma giyen El-Chadaille Bitshiabu'nun kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. 21 yaşındaki Fransız stoper, sabah saat 08.00 sularında İstanbul'a geldi. Bitshiabu, "Buradaki ambiyansın Avrupa'daki en iyilerden olduğunu biliyordum" dedi.

Galatasaray, Alman ekibi Leipzig'in 21 yaşındaki stoperi El-Chadaille Bitshiabu'nun transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

El-Chadaille Bitshiabu, İstanbul'a geldi.

Fransız savunma oyuncusu, saat 08.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Genç futbolcuyu burada az sayıda taraftar karşıladı. Bitshiabu'nun, sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

"YENİ AİLEMLE TANIŞACAĞIM"

El-Chadaille Bitshiabu, havalimanında GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Çok uzun ve engebeli bir yolculuktan geldik ama Allah'a şükürler olsun İstanbul'a vardık. Çok mutluyum şu anda burada, taraftarlarla buluşacağım, yeni ailemle buluşacağım. Onlarla tanışacağım için çok sabırsızlanıyorum. Buradaki ambiyansın Avrupa'daki en iyilerden bir tanesi olduğunu daha önceden de biliyordum" ifadelerini kullandı.

El-Chadaille Bitshiabu'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

LEIPZIG PERFORMANSI

Paris Saint-Germain'den 2023 yılında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Bitshiabu'nun, Leipzig ile 30 Haziran 2029'a kadar kontratı bulunuyor. 21 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde 48 maçta görev yaptı.

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