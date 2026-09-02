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Netanyahu, İsrail'deki seçimler öncesi gerilimler peşinde: Katil kaybettikçe hırçınlaşıyor

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Netanyahu, İsrail'deki seçimler öncesi gerilimler peşinde: Katil kaybettikçe hırçınlaşıyor

Ankara’nın “Terörsüz Türkiye” hamlesiyle SDG kartını kaybeden İsrail, yeni gerilimler çıkarıyor. Emekli Tümgeneral Mehmet Okkan siyonist rejimin Afrika, Kıbrıs, Lübnan ve Suriye’de yeni tahriklere girişeceğini söyledi.

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Yılmaz Bilgen
YILMAZ BİLGEN

Gazze kasabı Netanyahu, ekim ayında düzenlenecek genel seçimler yaklaştıkça Türkiye’ye dönük tehdit dozunu artırdı. Dera - Kuneytra hattında köylere baskın yapan işgal rejimi askerleri, Lübnan aksında da saldırıyor.

Siyonist rejimin vesayet gücü niteliği taşıyan Suveyda’daki ayrılıkçı isim el-Hicri’ye bağlı Dürzi militanlar da İsrail’den gelen talimatla son iki gündür Suriye ordusuna saldırı başlattı. Emekli Tümgeneral Mehmet Okkan, siyonist rejimin Afrika, Kıbrıs, Lübnan ve Suriye’de yeni tahriklere girişeceğini söyledi.

Askerî güvenlik uzmanı emekli Tümgeneral Okkan, İsrail’in siyaset, diplomasi, askerî güvenlik, istihbarat, ekonomi her alanda tüm gücüyle saldıracağı uyarısında bulundu ve “Bu çok boyutlu sabotajlara karşı uyanık olmalıyız” dedi.

Netanyahu, İsrail'deki seçimler öncesi gerilimler peşinde: Katil kaybettikçe hırçınlaşıyor
Başlık ResmiNetanyahu, İsrail'deki seçimler öncesi gerilimler peşinde: Katil kaybettikçe hırçınlaşıyor

MOSSAD’DAN KÜRT KONFERANSI

Eli kanlı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’ye dönük “Onları vuracağımızı anlıyorlar: Bu işi bitireceğiz” tehditleri savururken İsrail Gizli Servisi MOSSAD güdümündeki Moshe Dayan Merkezi, İngiltere’nin başşehri Londra’da “Yahudiler ve Kürtlerin Tarih, Kimlik ve Gelecekteki İş Birliği” başlıklı bir konferans tertip etti.

Toplantının, Ankara’nın “Terörsüz Türkiye’” projesine karşı tepki olarak düzenlendiği rapor ediliyor. 6-7 Eylül tarihlerindeki konferansa önceki dönem çağrılan PKK’ya yakın isimlerin dâhil olmaması dikkat çekti.

Netanyahu, İsrail'deki seçimler öncesi gerilimler peşinde: Katil kaybettikçe hırçınlaşıyor
Başlık ResmiNetanyahu, İsrail'deki seçimler öncesi gerilimler peşinde: Katil kaybettikçe hırçınlaşıyor

İRAN’DAKİ PLAN TUTMADI

MOSSAD’ın sesi olarak isimlendirilen İsrailli yorumcu Eddie Cohen “PKK-SDG kanadının entegrasyon ve barış gündemiyle hareket etmesi İsrail’e değil, Kürtlerin Suriye’deki geleceğine zarar veriyor. Kürtler hata yaptı. Ağlayacaklar ve Colani ile Türklerden kendilerini kurtarmamız için bize yalvaracaklar” sözleriyle Netanyahu yönetiminin gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dışa vurdu.

Öte yandan İsrail televizyonu Kanal 13, MOSSAD’ın İran rejimini devirme hedefiyle yürüttüğü kod adı ‘Çizmeli Kedi’ olan operasyonun Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzünden çöktüğünü duyurdu. İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde MOSSAD’ın bu kapsamda yüzlerce Kürt savaşçıyı İsrail’de eğittiği bilgisi de yer aldı. Siyonist plana göre İsrail uçakları hava bombardımanları ile Irak üzerinden açılacak koridorla bu militanların sızması sağlanacaktı. Saldırılarla açılacak rotadan bu güçlerin İran’a sızması planlanıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri projenin çökmesine sebep oldu.

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SDG KOZU GİTTİ

Emekli Tümgeneral Mehmet Okkan, İsrail’in mevcut yönetiminin Türkiye’yi de içerisine alan yeni gerilimler üretme hedefiyle tüm tuşlara bastığını vurguladı.

Okkan, Türkiye’nin tutumunu stratejik sabır olarak nitelendirdi ve şu tespitlerde bulundu:

İsrail asla vazgeçmez. PKK’yı yakın gelecekte daha farklı ölçekte kullanacakları en önemli vesayet gücü olarak görüyorlardı. Dinî motivasyonla sürdürdükleri arzımevut hayali için PKK-SDG en önemli saha aparatlarıydı. Bunu kaybetmenin paniği içerisindeler.

Netanyahu, İsrail'deki seçimler öncesi gerilimler peşinde: Katil kaybettikçe hırçınlaşıyor
Başlık ResmiNetanyahu, İsrail'deki seçimler öncesi gerilimler peşinde: Katil kaybettikçe hırçınlaşıyor

Netanyahu’nun iki de bir sığındığı ‘güvenli alan’ söylemi İsrail’in hem hayallerini hem de korkularını ifade ediyor. Varlığını bu mitolojik örgü etrafında şekillendiren bir ülke olan İsrail için bu hayallerinden vazgeçmek yok olmakla eş anlamlı bir durum. İşte bu sebeple her yola başvuracaklar. Afrika aksından Kıbrıs’a, Irak, Suriye ve bütün Orta Doğu’da her türden tahrike başvuracaklar.

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Siyaset, istihbarat, diplomasi, kültür, ekonomi, silah dahil her yoldan saldıracaklar. Bu sistematik provokasyonlara karşı devlet ve millet olarak hazırlıklı olmak ve güçlü durmak zorundayız. İsrail ‘hayat hakkı’ yalanıyla daha da saldırganlaşacak ve bizim bu tehditle yüzleşmemiz kaçınılmaz. Tedbir alarak caydırıcı güce kavuşmaktan başka şansımız yok.

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