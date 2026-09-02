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KKTC mevzuatı uygulanacak: Feribot kazasında suçlular müebbet alabilir

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KKTC mevzuatı uygulanacak: Feribot kazasında suçlular müebbet alabilir

KKTC’de 8 canı hayattan koparan feribot kazasında 9 tutuklu için müebbet hapis gündemde. Uzmanlar, KKTC ceza hukukunun uygulanacağı süreçte suçlamanın ağırlaşabileceğine dikkat çekti.

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Sekiz kişinin can verdiği feribot kazasının ardından adli süreç hız kazanıyor. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, aralarında kaptan ve mürettebatın da yer aldığı tutuklu 9 şüphelinin müebbet hapis cezasıyla yargılanabileceği belirtiliyor.

Girne Ceza Yasası’nın 205’inci maddesine göre; yasaya aykırı fiil veya ihmalle ölüme sebebiyet verenler “adam öldürme” suçundan ömür boyu hapis cezası alabiliyor. Hukukçular, soruşturmanın seyrini ve hukuki detayları değerlendirdi.

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FARKLI USULLERLE İLERLEYEBİLİR

Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, olayın KKTC’nin fiilî yargı alanında gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti:

Öncelikli olarak KKTC ceza hukuku ve muhakeme sistemi uygulanacak. Türkiye’den farklı usuller, mahkemeden aşamalı tutukluluk süreleri talep edilmesi ve sürecin mahkeme denetiminde ilerlemesi söz konusu olabilir.

‘KASTEN ÖLDÜRME’YE DÖNEBİLİR

Ceza Hukukçusu Umur Yıldırım ise mevcut suçlamanın değişebileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

Şüpheliler şu an ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’den yargılanıyor. Ancak ağır ihmal veya olası kasıt unsurları kesinleşirse suçlama kasten öldürmeye dönebilir. Şirketin de sorumluluğu doğabilir, soruşturma derinleşecektir.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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