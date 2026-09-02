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İdris Naim Şahin'in ifadesi ortaya çıktı! "Tanımam, bilmem, ilk defa duydum"

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İdris Naim Şahin'in ifadesi ortaya çıktı!
Fotoğraf Başlığı İdris Naim Şahinin ifadesi ortaya çıktı! Tanımam, bilmem, ilk defa duydum

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş’in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanılması üzerine yürütülen soruşturmada ifade verdi. Aracı en son haziran ayında kendisinin kullandığını, sonrasında kimde olduğunu bilmediğini savunan Şahin, suçlamaları reddetti. Eski danışmanının iddialarını da kabul etmeyen Şahin "Herhangi bir talimat vermedim. Bunlardan benim kesinlikle bilgim ve haberim yoktur. İlk defa şu anda bunları duydum" dedi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılmasına aracılık ettiği tespit edilen aracın sahibi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla çağrılan Şahin, yaklaşık 3,5 saat ifade verdi.

"HİLMİ TUNA KURİŞ'İ TANIMIYORUM"

Edinilen bilgiye göre, Şahin savcılık ifadesinde, Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı tanımadığını kaydederek, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanılan aracın adına tahsisli olduğunu ancak aracı en son haziran ayında kullandığını, sonrasında kimin kullandığını bilmediğini iddia etti.

İdris Naim Şahinin ifadesi ortaya çıktı! Tanımam, bilmem, ilk defa duydum
Başlık Resmiİdris Naim Şahinin ifadesi ortaya çıktı! Tanımam, bilmem, ilk defa duydum

"UYARIDA BULUNDUM"

Şahin, Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde aracında yakalanan Melih Özmen'i tanıdığını, Özmen'in şirketinden araba kiraladığını ve plakayı adına tahsis ettirdiğini belirterek, aracı İstanbul'a gittiğinde kullandığını, kullanmadığında ise şirket sahibinde olduğunu söyledi.

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Aracı Mehmet Özmen'in kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade eden Şahin, adına tahsisli araçların amacı dışında kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunduğunu savundu.

FUHUŞ VE ŞANTAJ İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Şahin ayrıca Süleyman Hilmi Kalcı'nın Belarus'tan kadınları Türkiye'ye getirerek fuhuş organizasyonlarında kullandığı, bürokratları gizli kamerayla görüntüleyerek şantaj yaptığı, bazı kamu ihalelerinin bu yöntemle yönlendirildiği, Mehmet Özmen'in bu organizasyonların getir götür işlerini, Nevzat Büküm'ün ise elektronik şirketlerinin ihale işlerini yaptığı ihbarına ilişkin sorular üzerine şu beyanda bulundu:

İdris Naim Şahin'in ifadesi ortaya çıktı! "Tanımam, bilmem, ilk defa duydum"
Başlık Resmiİdris Naim Şahin'in ifadesi ortaya çıktı! "Tanımam, bilmem, ilk defa duydum"

"Ben Temmuz 2011-2013 arasında bakanlık yaptım. İhbara ilişkin bilgim ve duyumum olmadı. İhbarda adı geçen Süleyman Hilmi Kalcı'yı tanırım, kendisi Belarus'ta yaşamaktadır. Orada telefon bayisi vardır. Belarus'ta ülkenin siyasileri ile bağlantısı olduğunu bilirim. Orada 'Alex' ismini kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. 2011-2019 yılları arasında Süleyman Hilmi Kalcı'yla irtibatım vardı. Kendisiyle en son 2019 yılında görüştüm. Kendisinin Belarus'tan kadın getirdiğini ve fuhuş yaptırdığını bilmiyorum. Benim bu konuyla hiçbir irtibatım yoktur"

Mehmet Özmen'in çocukluk dönemlerinde Kuriş örgütünün ilgili olduğu cemaatin kurslarında okuduğuna dair bilgisi bulunduğunu dile getiren Şahin, "Kuriş örgütüne yönelik operasyon başladıktan sonra basında, topluluktan birilerinin belli yerlerde toplandıklarına dair bilgiler gördüm. Bunun üzerine Ömür Yücel'i aradım ve Özmen'in geçmişindeki bağı söyleyerek protesto eylemlerine katılmaması konusunda uyardım. Yücel de bana Özmen'i uyardığını söyledi" ifadelerini kullandı.

İdris Naim Şahinin ifadesi ortaya çıktı! Tanımam, bilmem, ilk defa duydum
Başlık Resmiİdris Naim Şahinin ifadesi ortaya çıktı! Tanımam, bilmem, ilk defa duydum

"İLK DEFA ŞU AN DUYDUM"

Şahin, eski danışmanı Ömür Yücel'in ifadesinde iddia ettiği hususlara ilişkin ise Belaruslu kişilerin ülkeye girişlerine yardımcı olmadığını ve bu konuda Yücel'e talimat vermediğini savundu. Şahin şunları kaydetti:

"Kendisi ifadesinde bu işlemleri benim bilgim dahilinde yaptığını beyan etmiş ise de bunlardan benim kesinlikle bilgim ve haberim yoktur. İlk defa şu anda bunları duydum. Ömür Yücel ile husumetim yoktur. Neden aleyhimde ifade verdiğini anlamış değilim. Süleyman Hilmi Kalcı'yla 2019'dan beri iletişimim yoktur. Ömür Yücel'in neden şahısla iletişimimin olduğuna dair beyanda bulunduğunu anlayamadım. İkisi arasındaki iletişimi bilmiyorum"

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Savcılık ifadesinin ardından "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahin, çıkarıldığı mahkemece "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında Şahin'in adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

Şahin'in adına tahsisli 2 araç da incelemeye alınmış, araçların örgüt tarafından kullanıldığının tespitinin ardından Şahin, ifadesi alınmak üzere adliyeye çağırılmıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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