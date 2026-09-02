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Dünya

Gerilim Akabe'ye sıçradı! Balistik füze tespit edildi, savunma sistemleri devrede

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Gerilim Akabe'ye sıçradı! Balistik füze tespit edildi, savunma sistemleri devrede

İran'ın ABD saldırılarına yönelik misillemeleri sürerken, Ürdün'ün Akabe kenti yakınlarında balistik füze alarmı yaşandı. Hava savunma sistemleri devreye girerken bölge sakinlerine sığınaklara geçmeleri yönünde uyarı yapıldı.

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İran'ın ABD'nin yeni saldırılarına karşı başlattığı misilleme operasyonları sürerken, bölgedeki gerilim Ürdün'e de sıçradı.

İran'ın, ABD'nin saldırılarının ardından Orta Doğu'daki ABD unsurlarına karşı misilleme saldırıları düzenlediği belirtilirken, Akabe semalarında balistik füze tespit edildi. Bunun üzerine bölgedeki hava savunma sistemleri devreye girdi.

"SIĞINAKLARA YÖNELİN" ÇAĞRISI

Yetkililer, Akabe'de yaşayanlara olası tehlikeye karşı sığınaklara geçmeleri yönünde uyarıda bulundu. Bölgedeki patlama seslerinin, Akabe'nin karşısında yer alan İsrail'in Eilat kentinden de duyulduğu aktarıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir füzenin Akabe yakınlarında düştüğü anlara ilişkin görüntüler yer aldı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, füzenin akıbeti ve olası hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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İRAN'DAN MİSİLLEME MESAJI

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin saldırılarına karşı "pişman edici karşılıklar" verilmeye başlandığını açıklamıştı.

DMO tarafından yapılan açıklamada, misillemenin ilk adımı olarak ABD ordusuna ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının yeni hava savunma sistemleri kullanılarak düşürüldüğü bildirilmişti. İran tarafı, söz konusu İHA'nın ABD'ye ait düşürülen 50. insansız hava aracı olduğunu öne sürmüştü.

Bölgede ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, Akabe çevresindeki füze alarmı gerilimin yeni bir noktaya taşındığı şeklinde değerlendiriliyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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