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Ekonomi

183 milyar liralık borç ertelendi! SGK'ya prim borcu olanlara büyük kolaylık

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183 milyar liralık borç ertelendi! SGK'ya prim borcu olanlara büyük kolaylık

SGK, prim borçlarının ödenmesinde önemli kolaylık sağlandı. 4 Haziran-31 Ağustos tarihlerini kapsayan SGK borçlarında, tecil ve taksitlendirme düzenlemesine gidildi. Bu kapsamda 183,3 milyar liralık borcun ödenmesi ertelendi. İşte detaylar...

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gidildi. Prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşa kolaylık sağlandığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin detaylarını paylaştı.

YENİ BİR TECİL VE TAKSİTLENDİRME DÜZENLEMESİ

Bakan Işıkhan, "4 Haziran 2026 - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık." dedi.

Bakan Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü:

  • Tecile başvuran işveren ve 4/b'li sigortalı çalışan sayısı 148 bin 984,
  • Tecil edilen borç tutarı 183,3 milyar lira,
  • Toplam tahsilat 7,5 milyar lira (ilk taksit miktarı).

İşverenler ile çalışanların yanında olmaya, üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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