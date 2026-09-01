Galatasaray'da 5'inci transfer de tamam: Fransız stoper, Bundesliga'dan geliyor

Sarı-kırmızılılar, El Chadaille Bitshiabu'nun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Bundesliga ekibi Leipzig ile prensip anlaşması sağladı. 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu, sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a davet edildi.

Galatasaray; Fransız orta saha Lesley Ugochukwu (kiralık), Rus 10 numara Aleksey Batrakov, Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao ve milli golcü Deniz Gül'ün ardından bir transferi daha bitirdi.

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İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, RB Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'nun transferi için Alman kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama için anlaşması sağladı. 21 yaşındaki Fransız stoper, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

El Chadaille Bitshiabu (Fotoğraf: Instagram)

LEIPZIG PERFORMANSI

Bitshiabu, geçtiğimiz sezon Leipzig forması altında 14 karşılaşmada 746 dakika görev yaptı. Bundesliga temsilcisi ile sözleşmesi 2029 yılına kadar kontratı bulunan genç oyuncusunun, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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