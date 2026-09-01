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Spor

Icardi yıllar sonra geri dönüyor: Menajeri sürpriz kulübün adını verdi

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"En çok gol atan yabancı futbolcu" olarak kulüp tarihine geçtiği Galatasaray'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren ve bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi için menajeri Elio Pino'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Arjantinli yıldız, İtalya'da Sampdoria (2012-2013) ve Inter (2013-2019) formaları giymişti.

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Galatasaray efsanesi Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, 33 yaşındaki golcü futbolcuya Serie A ekibi Lazio'nun yoğun ilgi gösterdiğini ve bu seçeneği ciddi şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Mauro Icardi, Galatasaray'da 34 maça çıktı ve 77 gol, 25 asistlik performans sergiledi.
Başlık ResmiMauro Icardi, Galatasaray'da 34 maça çıktı ve 77 gol, 25 asistlik performans sergiledi.

"GÜZEL BİR ŞEHİR İSTİYOR"

Elio Pino, "Mauro ile birlikte en iyi seçeneği değerlendiriyoruz. Bu ekonomik bir plan değil, bir hayat planı. Mauro, güzel bir şehir ve güzel bir yer seçmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Oyuncusunun geleceğiyle ilgili Pino, "Lazio'dan, Mauro Icardi'ye yoğun bir ilgi var. Bu, üzerinde durduğumuz bir seçenek" şeklinde konuştu.

Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de geçirdiği 4 yılda 4 şampiyonluk yaşadı.
Başlık ResmiArjantinli futbolcu, Süper Lig'de geçirdiği 4 yılda 4 şampiyonluk yaşadı.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Lazio, 33 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık sözleşme teklif etti. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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