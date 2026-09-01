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Hatay'da depremde evi yıkılan depremzede 1 milyon lira dolandırıldı

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Hatay'da depremde evi yıkılan depremzede 1 milyon lira dolandırıldı
Fotoğraf Başlığı Hatayda depremde evi yıkılan depremzede 1 milyon lira dolandırıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde evi yıkılan Serkan Sürmeli isimli vatandaş, ev almak için 1 milyon lira ödediği bir kişi tarafından dolandırıldı. Sürmeli, şahsın evi 6 kişiye daha sattığını öğrendi. Kaçan şahıstan ise haber alınamıyor.

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Hatay’da depremde evi yıkılan ve yaşanan problemler sebebiyle hak sahibi sayılmayan Serkan Sürmeli, satın almak için 1 milyon TL ödeme yaptığı evin 6 kişiye daha satıldığını öne sürerek dolandırıldığını belirtti.

Antakya ilçesinde 6 Şubat depremini yaşayan Serkan Sürmeli’nin evi depremde yıkıldı. Yaşanan problemler sebebiyle hak sahibi sayılmayan Sürmeli, yeni bir hayat kurmak amacıyla 1 milyon TL ödeme yapıp deprem konutlarından ev satın almak istedi. Deprem konutlarının tapu ve ödeme yönteminin yılbaşı itibarıyla belirlenecek olmasından dolayı tapu için yılbaşını beklemeye başlayan Sürmeli, okulların tatil olması ve taşınma sürecine başlamak istemesiyle ev sahibinin aynı konutu 6 kişiye sattığını öğrendi. Dolandırıldığını öne süren ve ödeme yaptığı ev sahibine ulaşamayan Sürmeli, konuyla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hatayda depremde evi yıkılan depremzede 1 milyon lira dolandırıldı
Başlık ResmiHatayda depremde evi yıkılan depremzede 1 milyon lira dolandırıldı

"EVİ 6 KİŞİYE DAHA SATMIŞ"

Ev satın aldığı kişinin kendisinin tefecilere düştüğünü ve evi acil satması gerektiğini söyleyerek kandırdığını belirten Serkan Sürmeli, "Devletimiz bu konutları deprem mağdurları için inşa etti ve gözümüzün alabildiğince ev var. Arkamda görünen binada hak sahibi olan vatandaştan bir daire satın aldık, hak sahipliğimiz olmasına rağmen çıkmamıştı. Yeniden bir yaşam kurmak için ev satın almıştım, öğrendiğimize göre aynı şahıs evi 6 kişiye daha satmış. Şu an ortalıkta yok, bunla ilgili savcılığa gerekli suç duyurusunda bulunduk. Ev için 1 milyon TL ödeme yapmıştık, yıl başında devir verileceği için tapu için beklemeye başladık ve bu şekilde kandırıldık. Tanıdığımız birisiydi, tefecilere düştüğünü ve evi acil satması gerektiğini söyleyerek kandırdı" dedi.

Sürmeli, okulların kapanmasıyla yeni yuvasına taşınmak için harekete geçtiğinde aynı evin 6 kişiye daha satıldığını öğrendiğini ifade ederek "Okullar kapandığında taşınmak için geldiğimizde evi 6 kişiye daha sattığını öğrendik. Kiracı da sık sık aynı durumun yaşandığını söyledi. Kamu kurumlarına gittiğimde kimse ilgilenmiyor. Telefonlarını aradığımızda ulaşamıyoruz ve duyduğumuza göre şehir dışına kaçmış. Ciddi anlamda zor durumda bırakıldık. Benim amacım, benim yaşadığım dolandırıcılığı başkası yaşamasın. Yılbaşında tapuların verileceği söylenerek insanlar mağdur ediliyor, herkes dikkat etsin. Tapusunu almadan ödeme yapmayın. Şikayetçi olduk, telefonunu açmasa da devletimiz gerekeni yapacaktır. Yeni evliyim, küçük çocuğum var ve acil çözüm bekliyorum" şeklinde konuştu.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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