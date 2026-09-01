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Tarihte ilk olan deniz faciası sabotaj mı? Tüm ihtimaller masada

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Tarihte ilk olan deniz faciası sabotaj mı? Tüm ihtimaller masada

Kıbrıs açıklarında yaşanan ve tarihte bir ilk olma niteliği taşıyan deniz faciasının ardından olaya ilişkin kaza ve sabotaj ihmalleri dahil tüm ihtimaller araştırılıyor.

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Yılmaz Bilgen
YILMAZ BİLGEN

Katamaran tipi geminin seyrinde gerçekleşen patlama ve olaydan 15 gün önce aynı noktada yabancı bir denizaltının görülmesi şüpheleri derinleştirdi. Güvenlik analistleri, krizin ilk andan itibaren iyi yönetilemediğini belirterek geminin 2003 yılında Taşucu’nda bir kaza geçmişi bulunduğunu hatırlattı. Analistler; Filo Jet bünyesindeki geminin yakın zamanda tersane bakımı gördüğünü, Türk Loyd’undan klas aldığını söyledi.

Tarihte ilk olan deniz faciası sabotaj mı? Tüm ihtimaller masada
Başlık ResmiTarihte ilk olan deniz faciası sabotaj mı? Tüm ihtimaller masada

İsrail’in örtülü operasyon gücüne karşın mevcut konjonktürde bir sabotaj çılgınlığına girmesinin zor olduğunu, yine de limpet mayın gibi seçeneklerinin değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hadisenin siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini dile getirerek, "Gemi 2,5 ay önce teknik denetimden geçti, kaptan ise 25 yıllık tecrübeye sahip. Denetimsizlik iddiaları gerçeğe aykırıdır" dedi.

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Kıbrıs’ta konuştuğumuz bir güvenlik kaynağı ise dışarıdan gemiye sokulan bir patlayıcı veya Girne açıklarındaki şüpheli denizaltı hareketliliği üzerinde duruyor. Olaya dair kesin verilerin, denizin altındaki kara kutu ile teknik raporlardan elde edileceği belirtiliyor.

Tarihte ilk olan deniz faciası sabotaj mı? Tüm ihtimaller masada
Başlık ResmiTarihte ilk olan deniz faciası sabotaj mı? Tüm ihtimaller masada

SURİYE'YE SÜRÜKLENEBİLİR

Meteorolojinin turuncu alarm verdiği sefer gününde geminin bir gün öncesinde izin alamadığı ve sonraki gün seferinde iki saat gecikmeyle kalktığı öğrenildi. Gemiden çok sayıda kişinin mazot sızıntısı sebebiyle kayarak suya düştüğü rapor ediliyor.

Tarihte ilk olan deniz faciası sabotaj mı? Tüm ihtimaller masada
Başlık ResmiTarihte ilk olan deniz faciası sabotaj mı? Tüm ihtimaller masada

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin tamamının Türkiye'de ikamet ettiği bildirildi. Naaşların Suriye kıyılarına kadar sürüklenebileceği ve denizaltındaki tüm cenazelerin çıkarılmasının haftalar alabileceği kaydedildi.

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