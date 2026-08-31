Telefonuyla oynarken şoka uğradı! Gencin elindeki telefonu saniyeler içinde çaldı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde evinin önünde oturarak cep telefonuyla ilgilenen bir genç, yanına sessizce yaklaşan maskeli bir şahsın şok edici kapkaç saldırısına uğradı. Gencin dalgınlığından faydalanıp elindeki telefonu saniyeler içinde kaparak karanlıkta hızla gözden kaybolan maskeli şüphelinin yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kızıltepe Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKızıltepe

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