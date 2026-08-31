Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta feci olay: Eski eşini öldürdü, aynı silahla intihar etti!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kahramanmaraş'ta feci olay: Eski eşini öldürdü, aynı silahla intihar etti!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, eski eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. 1 ay önce boşandıkları öğrenilen çiftin, iki kez evlenip ayrıldığı ve bugün ise aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak'taki bir apartmanın merdiven dairesinde A.K. (46) ile yaklaşık bir ay önce boşandığı eşi A.O. (36) arasında tartışma çıktı.

ÖNCE ESKİ EŞİNE, SONRA DA KENDİNE SIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine A.O'ya ateş eden A.K, daha sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, A.O. ve A.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİ KEZ EVLENİP AYRILMIŞLAR

A.O. ve A.K'nın iki kez evlenip ayrıldığı öğrenildi. Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÖNERİLEN HABERLER
Tüyler ürperten video! Başörtülü kadınları ve bebekleri hedef aldı: 2 ay sonra kafalarını keseceğim
GÜNDEM

Tüyler ürperten video! Başörtülü kadınları ve bebekleri hedef aldı: 2 ay sonra kafalarını keseceğim
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Afşin
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"KAFALARINI KESECEĞİM"
Başörtülü kadınlara ve bebeklere skandal sözler!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
Geride yürek yakan bu liste kaldı
TOGG'LA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA!
TOGG'LA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA!
Vestel ve Anadolu Grubu çekiliyor, yeni ortak geliyor
100 KİŞİYİ KURTARAN KAHRAMAN!
100 KİŞİYİ KURTARAN KAHRAMAN!
Faciada yardıma ilk koşan isim o anları anlattı
"CANIM YANIYOR"
Acılı vatandaştan, Üstel'e canlı yayında tepki!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
DERBİ TAHMİNİ GÜNDEM OLDU
DERBİ TAHMİNİ GÜNDEM OLDU
"Tüm gün çalıştım" dedi, F.Bahçe iddiası geldi
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
Alabora olan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış!
ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji uzmanı tarih verdi!
BAŞÖRTÜSÜNE CEZA KESİLECEK
BAŞÖRTÜSÜNE CEZA KESİLECEK
Fransız vekilden skandal seçim vaadi!
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
Eski takım arkadaşı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
"BU SU NEREDEN GELDİ?"
Faciadan aylar önce çekilen görüntü ortaya çıktı
ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ OLACAK
ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ OLACAK
Toyota'nın canavarına yeni motor takviyesi!
BULGUR ETTEN DAHA PAHALI!
BULGUR ETTEN DAHA PAHALI!
1 kilo çiğköfte, 1 kilo köfteyi solladı
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Facianın bir numaralı ismi kendini böyle savundu
MASAJ PAZARLIĞI GASPLA BİTTİ!
MASAJ PAZARLIĞI GASPLA BİTTİ!
Fazla para isteyip, turistin parasına el koydular
ASLAN'A BİR YILDIZ DAHA
ASLAN'A BİR YILDIZ DAHA
Real Madrid' "tamam" derse 2'sinden biri gidecek
SÜRE TANIDILAR
SÜRE TANIDILAR
Avrupa ülkesine Schengen yasağı!
ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI!
ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI!
"Kızım 'gondol gibi' dedi, ellerimden kayıp gitti"
PAKİSTAN DUYURDU
PAKİSTAN DUYURDU
Mekke Anlaşması'na katılmak için o ülkeler sıraya girdi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş-Çorum FK maç kadrosu muhtemel 11! Ernest Poku ve Fabio Miretti oynayacak mı?
Beşiktaş-Çorum FK maç kadrosu muhtemel 11! Ernest Poku ve Fabio Miretti oynayacak mı?
Kaydet
Nijerya'da kolera alarmı! 65 binden fazla şüpheli vaka tespit edildi
Ülkede kolera alarmı! 65 binden fazla şüpheli vaka tespit edildi
Kaydet
Almanya'da Türkler için yeni iş kapısı açıldı! Sınav Türkçe oldu, maaşlar 4.500 euroya kadar çıkıyor
Almanya'da Türkler için yeni iş kapısı açıldı! Sınav Türkçe oldu, maaşlar 4.500 euroya kadar çıkıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.