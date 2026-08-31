Kahramanmaraş'ta feci olay: Eski eşini öldürdü, aynı silahla intihar etti!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, eski eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. 1 ay önce boşandıkları öğrenilen çiftin, iki kez evlenip ayrıldığı ve bugün ise aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak'taki bir apartmanın merdiven dairesinde A.K. (46) ile yaklaşık bir ay önce boşandığı eşi A.O. (36) arasında tartışma çıktı.

ÖNCE ESKİ EŞİNE, SONRA DA KENDİNE SIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine A.O'ya ateş eden A.K, daha sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, A.O. ve A.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİ KEZ EVLENİP AYRILMIŞLAR

A.O. ve A.K'nın iki kez evlenip ayrıldığı öğrenildi. Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Afşin Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIAfşin

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