Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek. Sezona galibiyetle başladıktan sonra Alanyaspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş-Çorum FK maç kadrosu muhtemel 11 netlik kazanmaya başlarken gözler Ernest Poku ve Fabio Miretti'de olacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde gözler Beşiktaş'ın sahaya süreceği kadroya çevrildi. Hafta içinde lisans işlemleri tamamlanan Ernest Poku ve Fabio Miretti'nin karşılaşmada görev alıp almayacağı merak ediliyor. İşte, Beşiktaş-Çorum FK maç kadrosu muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Nübel, Amir, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Orkun, Olaitan, Trossard, Vlahovic

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Serdar, Diomande, Fredy, Emircan, Ramirez

Beşiktaş-Çorum FK maç kadrosu muhtemel 11! Ernest Poku ve Fabio Miretti oynayacak mı?

ERNEST POKU VE FABİO MİRETTİ OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın yeni transferleri Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşılaşmasının en çok merak edilen isimlerinden. Takıma katılan iki futbolcunun lisans işlemlerinin tamamlandığı belirtilirken, karşılaşmanın kadrosunda yer almaları bekleniyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun tercih etmesi halinde Poku ve Miretti, Beşiktaş formasıyla ilk kez resmi bir karşılaşmada görev yapacak.



Beşiktaş-Çorum FK maç kadrosu muhtemel 11! Ernest Poku ve Fabio Miretti oynayacak mı?

BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Çorum FK maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay olacak.



Beşiktaş-Çorum FK maç kadrosu muhtemel 11! Ernest Poku ve Fabio Miretti oynayacak mı?

BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Arca Çorum FK arasındaki Süper Lig 3. hafta mücadelesi Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30 olarak belirlendi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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