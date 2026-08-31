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Amedspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

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Amedspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

Amedspor-Trabzonspor maçı tarihi, saati ve stat bilgileri gündemde. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk haftalarında farklı sonuçlar alan iki ekip, haftayı 3 puanla kapatmak için sahaya çıkacak. Trabzonspor'un 16 yıl sonra yeniden Diyarbakır'da oynayacak olması ve iki takımın Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak olması da mücadeleyi öne çıkarıyor. Peki, Amedspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak? İşte Amedspor-Trabzonspor muhtemel 11'ler...

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Trendyol Süper Lig'de üçüncü haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Diyarbakır'da oynanacak. Lige Erzurumspor FK karşısındaki 3-0'lık galibiyetle başlayan Amedspor, ikinci haftada Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. Trabzonspor ise Kasımpaşa beraberliğinin ardından İstanbul Başakşehir'i 2-1 yenerek puanını 4'e yükseltti. İki takımın ilk kez A takım düzeyinde karşılaşacağı mücadele öncesinde maç saati, stat ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde.

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Amedspor-Trabzonspor maçı 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen üstlenirken dördüncü hakem olarak Reşat Onur Coşkunses görev yapacak.,

Son lig maçında Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısında ligde üst üste ikinci yenilgisini almamak için mücadele edecek. Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'in ilk iki haftasındaki hücum verileri de dikkati çekiyor. Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki Diyarbakır temsilcisi, Trabzonspor karşısında hücumdaki üretkenliğini artırmaya çalışacak.

Amedspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
Başlık ResmiAmedspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Amedspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma aynı zamanda iki kulübün Süper Lig seviyesindeki ilk randevusu olacak.

Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla Süper Lig'deki 66'ncı farklı rakibiyle karşılaşacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Süper Lig'de karşılaştığı 65 farklı takımın tamamını en az bir kez mağlup etti. Süper Lig'e aynı sezon yükselen ekiplerle oynadığı son 10 maçta Trabzonspor'un 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Amedspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
Başlık ResmiAmedspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Amedspor: Lafont, Mehmet, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveleson, Cem, Sor, Saba, Ballet, Orban

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Melih, Ozan, Salah, Muçi, Aral, Onuachu

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Editör : İREM ÖZCAN
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