İstanbul Beyoğlu'nda Kanada'dan gelen Mısır uyruklu Abdelrahman Soliman'ın gasp edildiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soliman'ın internet üzerinden bir kadınla masaj hizmeti için 8 bin liraya anlaştığı ve 2 kadının gelip 16 bin lira istediği belirlendi. Tartışmanın bundan sonra başladığı ve turistin parasının gasp edildiği öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu'nda Kanada'dan İstanbul'a gelen Mısır vatandaşı Abdelrahman Soliman'ın takside gasp edildiğini ve çakıyla yaralandığını iddia ettiği olayla alakalı yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soliman'ın 6 bin 500 lirasının gasp edildiğini ve POS cihazından zorla 3 bin 375 lira çekildiğini öne sürdüğü olayda, taksi şoförü S.Ö. (37) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece saat 00.00 civarında Beyoğlu Hacımimi Mahallesi'nde yaşandı. Öne sürülene göre, Kanada'dan İstanbul'a gelen Mısır vatandaşı Abdelrahman Soliman, 34 TAE 35 plakalı taksiye bindi. Soliman, taksi şoförü ile kendilerini "Eleanor" ve "Aisha" olarak tanıtan 2 kadının araç kapılarını kilitleyerek 6 bin 500 lirasını gasbettiğini iddia etti. Taksimetrenin açılmadığını söyleyen turist, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını öne sürdü. Soliman, parasının alınmasına itiraz edip şüphelilerin araçtan ayrılmasını engellemeye çalıştığını kaydetti. Bu esnada kadınlardan birinin taksi içinde çıkardığı çakıyla kollarını yaraladığını iddia eden Soliman, taksi şoförünün olaya müdahale etmediğini ve otomobili hareket ettirerek kadınlarla beraber bölgeden uzaklaştığını öne sürdü. Olay anları ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'da masaj pazarlığı gaspla bitti! İnternetten çağırdığı masözler Mısırlı turisti soydu

DOKTOR RAPORU ALDI

Olayın sonrasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Soliman, saat 01.09'da muayene edildi. Adli vaka kapsamında yapılan geçici doktor raporunda, turistin sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik, sol bileğinde ise yaklaşık 2 santimetrelik dikiş gerektirmeyen çizikler olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma ve incelemelerde ise Soliman'ın internet üstünden 8 bin lira karşılığında masaj hizmeti almak için bir kadınla anlaştığı tespit edildi. Soliman'ın anlaştığı kadını Beyoğlu'ndaki bir işletmeye davet ettiği, buraya 2 kadının geldiği ve kendisinden 16 bin lira istenmesi sonrasında taraflar arasında tartışma çıktığı belirlendi.

İstanbul'da masaj pazarlığı gaspla bitti! İnternetten çağırdığı masözler Mısırlı turisti soydu

KAMERA KAYITLARI ÇIKTI

Yapılan incelemede, kalan ücret kapsamında ticari taksiye ait POS cihazından yaklaşık 3 bin 500 lira çekildiği, kadınların olay yerinden gitmek istediği esnada çıkan arbedede Soliman'ın sivri bir aletle çizik biçiminde yaralandığı kaydedildi.

Öte taraftan olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Taksinin yol üstünde durduğu, turisti araçtan indirmeye çalıştıkları, taksiden inen turiste saldırdıkları sonra da olay yerinden uzaklaştıkları anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla alakalı yürütülen çalışma çerçevesinde taksi şoförü S.Ö., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "nitelikli yağma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soliman'ın, POS cihazından yapılan işlem ile alakalı banka kayıtlarını, doktor raporunu ve olay anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı, şüphelilerden şikâyetçi olacağı bildirildi.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Kanadalı turiste takside dehşet! Hem gasp edildi hem bıçaklandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası