Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İstanbul'da masaj pazarlığı gaspla bitti! İnternetten çağırdığı masözler Mısırlı turisti soydu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

İstanbul Beyoğlu'nda Kanada'dan gelen Mısır uyruklu Abdelrahman Soliman'ın gasp edildiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soliman'ın internet üzerinden bir kadınla masaj hizmeti için 8 bin liraya anlaştığı ve 2 kadının gelip 16 bin lira istediği belirlendi. Tartışmanın bundan sonra başladığı ve turistin parasının gasp edildiği öğrenildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İstanbul Beyoğlu'nda Kanada'dan İstanbul'a gelen Mısır vatandaşı Abdelrahman Soliman'ın takside gasp edildiğini ve çakıyla yaralandığını iddia ettiği olayla alakalı yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soliman'ın 6 bin 500 lirasının gasp edildiğini ve POS cihazından zorla 3 bin 375 lira çekildiğini öne sürdüğü olayda, taksi şoförü S.Ö. (37) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece saat 00.00 civarında Beyoğlu Hacımimi Mahallesi'nde yaşandı. Öne sürülene göre, Kanada'dan İstanbul'a gelen Mısır vatandaşı Abdelrahman Soliman, 34 TAE 35 plakalı taksiye bindi. Soliman, taksi şoförü ile kendilerini "Eleanor" ve "Aisha" olarak tanıtan 2 kadının araç kapılarını kilitleyerek 6 bin 500 lirasını gasbettiğini iddia etti. Taksimetrenin açılmadığını söyleyen turist, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını öne sürdü. Soliman, parasının alınmasına itiraz edip şüphelilerin araçtan ayrılmasını engellemeye çalıştığını kaydetti. Bu esnada kadınlardan birinin taksi içinde çıkardığı çakıyla kollarını yaraladığını iddia eden Soliman, taksi şoförünün olaya müdahale etmediğini ve otomobili hareket ettirerek kadınlarla beraber bölgeden uzaklaştığını öne sürdü. Olay anları ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'da masaj pazarlığı gaspla bitti! İnternetten çağırdığı masözler Mısırlı turisti soydu
Başlık Resmiİstanbul'da masaj pazarlığı gaspla bitti! İnternetten çağırdığı masözler Mısırlı turisti soydu

DOKTOR RAPORU ALDI

Olayın sonrasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Soliman, saat 01.09'da muayene edildi. Adli vaka kapsamında yapılan geçici doktor raporunda, turistin sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik, sol bileğinde ise yaklaşık 2 santimetrelik dikiş gerektirmeyen çizikler olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma ve incelemelerde ise Soliman'ın internet üstünden 8 bin lira karşılığında masaj hizmeti almak için bir kadınla anlaştığı tespit edildi. Soliman'ın anlaştığı kadını Beyoğlu'ndaki bir işletmeye davet ettiği, buraya 2 kadının geldiği ve kendisinden 16 bin lira istenmesi sonrasında taraflar arasında tartışma çıktığı belirlendi.

İstanbul'da masaj pazarlığı gaspla bitti! İnternetten çağırdığı masözler Mısırlı turisti soydu
Başlık Resmiİstanbul'da masaj pazarlığı gaspla bitti! İnternetten çağırdığı masözler Mısırlı turisti soydu

KAMERA KAYITLARI ÇIKTI

Yapılan incelemede, kalan ücret kapsamında ticari taksiye ait POS cihazından yaklaşık 3 bin 500 lira çekildiği, kadınların olay yerinden gitmek istediği esnada çıkan arbedede Soliman'ın sivri bir aletle çizik biçiminde yaralandığı kaydedildi.

Öte taraftan olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Taksinin yol üstünde durduğu, turisti araçtan indirmeye çalıştıkları, taksiden inen turiste saldırdıkları sonra da olay yerinden uzaklaştıkları anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla alakalı yürütülen çalışma çerçevesinde taksi şoförü S.Ö., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "nitelikli yağma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soliman'ın, POS cihazından yapılan işlem ile alakalı banka kayıtlarını, doktor raporunu ve olay anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı, şüphelilerden şikâyetçi olacağı bildirildi.

BAKMADAN GEÇME
Kanadalı turiste takside dehşet! Hem gasp edildi hem bıçaklandı
GÜNDEM

Kanadalı turiste takside dehşet! Hem gasp edildi hem bıçaklandı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
Gemi faciasında can vermişlerdi...
"GEREKİRSE İSTİFA EDERİM"
Faciayla ilgili kritik belgeleri paylaştı
BULGUR ETTEN DAHA PAHALI!
BULGUR ETTEN DAHA PAHALI!
1 kilo çiğköfte, 1 kilo köfteyi solladı
PİYASANIN EN UCUZU OLACAK!
PİYASANIN EN UCUZU OLACAK!
Togg'un yeni modeli görücüye çıktı
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Facianın bir numaralı ismi kendini böyle savundu
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
Eski takım arkadaşı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
MASAJ PAZARLIĞI GASPLA BİTTİ!
MASAJ PAZARLIĞI GASPLA BİTTİ!
Fazla para isteyip, turistin parasına el koydular
ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI!
ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI!
"Kızım 'gondol gibi' dedi, ellerimden kayıp gitti"
PAKİSTAN DUYURDU
PAKİSTAN DUYURDU
Mekke Anlaşması'na katılmak için o ülkeler sıraya girdi
3 KİŞİ CAN VERDİ
3 KİŞİ CAN VERDİ
Kontrolden çıkan araç, yol çalışmasının ortasına düştü
ASLAN'A BİR YILDIZ DAHA
ASLAN'A BİR YILDIZ DAHA
Real Madrid' "tamam" derse 2'sinden biri gidecek
TRAFİKTE TELEFONU ÇALINDI
TRAFİKTE TELEFONU ÇALINDI
Bütün servetini saniyeler içinde erittiler!
99 MAHALLE YARARLANACAK
99 MAHALLE YARARLANACAK
Büyük projenin yarısı tamamlandı
10 YILLIK OYUN BOZULDU
10 YILLIK OYUN BOZULDU
Kaza yapanın telefonu anında çalıyordu...
SONRASI DAHA DA İLGİNÇ
SONRASI DAHA DA İLGİNÇ
İzleyenler inanamıyor! Otobüse çarpıp içeri uçtu
ARABASI 'BEYAZ EŞYA' ÇIKTI!
ARABASI 'BEYAZ EŞYA' ÇIKTI!
Hak mahrumiyeti sorgulayan sürücü skandalı öğrendi
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
Rumlar insanlığını unutunca İngiliz vekil isyan etti!
MİLLİ ANTRENÖR ÖLDÜRÜLDÜ
MİLLİ ANTRENÖR ÖLDÜRÜLDÜ
Spor salonunda korkunç cinayet!
'GÖÇ KRİZİNE NEDEN OLDULAR'
'GÖÇ KRİZİNE NEDEN OLDULAR'
İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail fitnesine işaret etti
FİYATLAR 3,5 YILIN ZİRVESİNDE
FİYATLAR 3,5 YILIN ZİRVESİNDE
Avrupa'da doğal gaz alarmı! Bu kış zor geçecek
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
31 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?
31 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Kaydet
KKTC'deki gemi faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
KKTC'deki gemi faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
Kaydet
Trabzonspor'da ayrılık açıklandı: Süper Lig ekibine transfer oldu
Trabzonspor'da ayrılık: Süper Lig ekibine transfer oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.