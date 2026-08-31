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Cenazeye damga vuran anlar! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le tokalaştı

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Eski Kocaeli Milletvekili Mehmet Cevdet Selvi, Ankara'da toprağa verildi. TBMM'deki törene; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tokalaşması damga vurdu.

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28 Ağustos'ta hayatını kaybeden eski Kocaeli milletvekili Mehmet Cevdet Selvi'nin cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Cevdet Selvi için, önce TBMM'de tören düzenlendi.

ÖZEL'LE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI

Cenaze törenine, Selvi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Yeni Parti Grup başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın, TBMM İdare amirleri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

Cenazeye damga vuran anlar! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le tokalaştı
Başlık ResmiCenazeye damga vuran anlar! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le tokalaştı

Burada 'mutlak butlan' kararının ardından CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'le, Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması dikkat çekti.

Cenazeye damga vuran anlar! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le tokalaştı
Başlık ResmiCenazeye damga vuran anlar! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le tokalaştı

TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Selvi'nin öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulan ve dua edilen törende, Selvi'nin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Mehmet Cevdet Selvi'nin cenazesi Gölbaşı Mezarlık Cami'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye damga vuran anlar! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le tokalaştı
Başlık ResmiCenazeye damga vuran anlar! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le tokalaştı

Eskişehir'de 1943'te doğan Selvi, Eskişehir Hava İkmal Merkezi Tayyare Fabrikası'nda ve Türkiye Gübre Sanayi Kütahya Fabrikası'nda çalıştı.
Bazı sendikalarda yöneticilik görevlerinde bulunan Selvi, 18. Yasama Dönemi'nde milletvekili oldu.

Cenazeye damga vuran anlar! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le tokalaştı
Başlık ResmiCenazeye damga vuran anlar! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le tokalaştı
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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