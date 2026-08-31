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Spor

Neymar, kulübü Santos'un transfer borcunu ödedi

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Neymar, kulübü Santos'un transfer borcunu ödedi
Fotoğraf Başlığı Neymar, kulübü Santosun transfer borcunu ödedi

Neymar'ın da formasını giydiği Santos, Monaco'ya olan yaklaşık 2 milyon euroluk borcunu Neymar'ın ailesine ait NR Sports'un finansal desteğiyle kapatarak FIFA'nın transfer yasağından kurtuldu. Brezilya ekibi, yasağın kalkmasıyla Arthur Melo transferi için de yeniden harekete geçti.

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Brezilya Serie A ekiplerinden Santos, Monaco'ya olan yaklaşık 2 milyon euroluk borcunu ödeyerek FIFA tarafından uygulanan transfer yasağını kaldırdı. Borcun kapatılmasında Neymar'ın ailesine ait NR Sports'un sağladığı finansal destek etkili oldu.

Neymar, kulübü Santosun transfer borcunu ödedi
Başlık ResmiNeymar, kulübü Santosun transfer borcunu ödedi

BORÇ JEAN LUCAS TRANSFERİNDEN KALDI

ESPN'in haberine göre Santos'un transfer yasağı, Monaco'ya Jean Lucas'ın bonservisinden kalan son ödemenin yapılmaması nedeniyle uygulanmıştı.

Monaco, yaklaşık 2 milyon euroluk alacağının ödenmemesi üzerine FIFA'ya başvurdu. FIFA da Mayıs 2025'te Santos'a borcunu 32 bin 876 euroluk faizle birlikte 45 gün içerisinde kapatması için süre verdi. Ödemenin yapılmaması halinde kulübün yeni oyuncu kaydetmesinin engellenmesine karar verildi.

Neymar, kulübü Santosun transfer borcunu ödedi
Başlık ResmiNeymar, kulübü Santosun transfer borcunu ödedi

NEYMAR'IN AİLESİNDEN SANTOS'A FİNANSAL DESTEK

Santos, borcun kapatılmasının Neymar'ın ailesi tarafından 2006 yılında kurulan NR Sports'un sağladığı doğrudan finansal destekle gerçekleştiğini açıkladı.

Kulüp ile NR Sports arasında yapılan anlaşma kapsamında, Santos formasında henüz satılmamış sponsorluk alanlarının pazarlanması konusunda ortak çalışma yürütüleceği belirtildi. Böylece Brezilya ekibi hem FIFA'nın yaptırımından kurtuldu hem de transfer çalışmalarının önündeki engeli kaldırdı.

Neymar, kulübü Santosun transfer borcunu ödedi
Başlık ResmiNeymar, kulübü Santosun transfer borcunu ödedi

TRANSFER YASAĞI KALKTI

Ödemenin tamamlanmasının ardından FIFA'nın Santos'a yönelik transfer yasağı kaldırıldı. Brezilya ekibi böylece yeniden transfer yapma ve kadrosuna kattığı oyuncuları kaydetme hakkı elde etti.

Yasağın kalkması, Santos'un transfer gündemindeki isimler açısından da önem taşıyor. Kulübün, Juventus'tan ayrılan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha Arthur Melo ile anlaşmaya yakın olduğu bildiriliyor.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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