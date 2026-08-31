Abi kardeş batan gemideydi! Yakınları Girne'den gelecek umutlu haberi bekliyor

Girne açıklarında alabora olan feribotta bulunan ve kayıp olarak aranan 18 kişiden ikisinin Mustafa Demir ve Mahmut Demir kardeşler olduğu ortaya çıktı. Ağabey ve kardeşten umutlu bir haber bekleyen yakınları, Demir kardeşlerin ailesinin Reyhanlı'de bulunan evinde bekleyişlerini sürdürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide yolculuk yapan Mustafa Demir ve Mahmut Demir kardeşlerin memleketleri olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki baba evlerinde gelecek haber umutla bekleniyor.

Mustafa Demir

Kardeşlerinin batan gemide olduğunu ve saat 10.00'dan bu yana haber alamadıklarını ifade eden Halil Demir, "Artık dayanacak gücümüz kalmadı, umudumuz kalmadı bizi bilgilendirsinler" dedi.

Mahmut Demir

Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan insanların ailelerine geminin battığı haberi ulaşmaya devam ediyor. Batan gemide yolculuk yapan 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki Mahmut Demir'in Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocaklarına geminin battığı haberi ulaştı. Ağabey ve kardeşine sabah saatlerinden bu yana ulaşamayan yakınları gelecek umutlu haberi bekliyor.

Mustafa Demir ve Mahmut Demir kardeşlere ulaşamayan yakınları gelecek umutlu haberi bekliyor

"DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI, ÖLDÜLERSE ÖLDÜ DESİNLER AMA BİZE HABER VERSİNLER"

Kardeşlerinin batan gemide yolculuk yaptığını ve saat 10.00'dan bu yana haber alamadıklarını dile getiren Halil Demir, "Sabah saat 10.00'dan beri ağabeyimden ve kardeşimden haber alamıyoruz. Kıbrıs'taki bütün hastaneleri aradık. Birisi bulundu diyor, birisi bulunmadı diyor. Artık sabırsızlıktan ne yapacağımızı şaşırdık, perişan haldeyiz. Devlet yetkililerimizden bize yardım etmelerini rica ediyoruz. Kardeşimi ve ağabeyimi bulsunlar, annem ve babam hastaneye kaldırıldı. Dayanacak gücümüz kalmadı, bize haber versinler. Artık dayanacak gücümüz kalmadı, umudumuz kalmadı bizi bilgilendirsinler" dedi.

Mustafa Demir ve Mahmut Demir kardeşlere ulaşamayan yakınları gelecek umutlu haberi bekliyor

"MUSTAFA DEMİR VE MAHMUT DEMİR KARDEŞLER KAYIP, HEPİMİZ ENDİŞELİYİZ"

Gemide yolculuk yapan Demir kardeşlerin akrabası olan Yahya Demir, endişe içerisinde gelecek haberi beklediklerini belirterek "Saat 12.00'den beri bekliyoruz bir haber yok. Yetkililerden haber bekliyoruz ama kimseye ulaşamıyoruz. Mustafa Demir ve Mahmut Demir kardeşler kayıp, hepimiz endişeliyiz. Kaptanlara söylenmiş ama geri dönmemişler, ihmal karlık var. Hepimiz toplandık, güzel haber bekliyoruz. Anne ve baba hasta durumda" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası