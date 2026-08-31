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Spor

Galatasaray, milli yıldızın transferini bitirdi: İstanbul'a geliyor

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Galatasaray, milli yıldızın transferini bitirdi: İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen milli golcü Deniz Gül'ün transferi konusunda sözlü anlaşmaya vardığı iddia edildi. Sarı kırmızılı ekibin oyuncunun bonservisi için yaklaşık 11 milyon avro ödeyeceği ve Gül'ün bugün İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı. Geçen sezon Porto'da 9 gole etki eden 22 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 4 maçta skor katkısı yapamadı.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Porto forması giyen Deniz Gül için anlaşmaya vardı.

11 MİLYON AVRO BONSERVİS

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, genç futbolcunun transferi konusunda Porto ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılıların Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

BUGÜN GELMESİ BEKLENİYOR

Haberde, milli futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçmek üzere seyahat etmesi için izin beklendiği aktarıldı. Ayrıca Deniz Gül'ün transfer sürecinde Galatasaray'ı öncelikli tercih olarak gördüğü kaydedildi.

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Deniz Gül
Başlık ResmiDeniz Gül

10+4 KURALI CAZİP HALE GETİRDİ

Bu sezon Türkiye'de uygulanan 10+4 yabancı kuralı Deniz'i sarı kırmızılılar için cazip bir hedef haline getirdi.

PORTO'DA 9 GOLE KATKI YAPTI

Kariyerine İsveç'te başlayan, 2024 yılında 4.5 milyon avroluk bonservis ücretiyle Porto'nun yolunun tutan 22 yaşındaki santrfor, Portekiz ekibinde geçen sezon çıktığı 44 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Portekiz ekibinde 4 maçta süre bulan Deniz, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Merih Demiral - Deniz Gül
Başlık ResmiMerih Demiral - Deniz Gül

FUTBOLA İSVEÇ'TE BAŞLADI

Altyapı kariyerine İsveç’te başlayan ve kısa sürede üst liglerde forma şansı bulan genç santrfor, 2024 yazında Porto’ya transfer olarak büyük bir adım attı. Genç yaşlarda İsveç’in U19, U20 ve U21 milli takımlarında forma giyen Gül, daha sonra milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı.

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