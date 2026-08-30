Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

24 yıl sonra yeniden görüntülendi! Kızıldeniz’den geldi, Akdeniz’e yerleşiyor!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
24 yıl sonra yeniden görüntülendi! Kızıldeniz’den geldi, Akdeniz’e yerleşiyor!
Fotoğraf Başlığı 24 yıl sonra yeniden görüntülendi! Kızıldeniz’den geldi, Akdeniz’e yerleşiyor!

Antalya Körfezi'nde ilk kez 2002 yılında görülen Kelebek Balığı, 24 yıl sonra yeniden görüntülendi. Kızıldeniz yolu üzerinden Akdeniz'e gelen balığın yerleşmeye başladığını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Akdeniz'de bu tür renkli balıkları daha sık görmeye başlayacağız" dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serbest dalış yapan Anıl Oğuz, kelebek balığını (bannerfish) 24 yıl sonra Antalya Körfezi'nde yeniden görüntüledi. Balığın normalde eş ya da sürü halinde yaşadığını belirten Oğuz, popülasyonun artması halinde ilerleyen dönemlerde bu balıkların sürüler halinde görüntülenebileceğini söyledi.

24 yıl sonra yeniden görüntülendi! Kızıldeniz’den geldi, Akdeniz’e yerleşiyor!
Başlık Resmi24 yıl sonra yeniden görüntülendi! Kızıldeniz’den geldi, Akdeniz’e yerleşiyor!

“YILLARDIR KARŞILAŞMAMIŞTIM"

Oğuz, "Manavgat Kızılot bölgesinde serbest dalış yaptığım sırada, ülkemizde çok fazla karşılaşılmayan kelebek balığı (bannerfish) adlı bir balıkla karşılaştım. Daha önce Kızıldeniz'de yaptığım dalışlarda karşılaştığım bir türdü. Ancak ülkemizde yıllardır dalış yapmama rağmen su altında hiç karşılaşmamıştım" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Kilo verdiren sakız! Mide asidini dengeliyor, bağırsak hareketlerini artırıyor
YAŞAM

Kilo verdiren sakız! Mide asidini dengeliyor, bağırsak hareketlerini artırıyor

Görüntüleri inceleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, türün Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'e girerek yerleştiğinin göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

24 yıl sonra yeniden görüntülendi! Kızıldeniz’den geldi, Akdeniz’e yerleşiyor!
Başlık Resmi24 yıl sonra yeniden görüntülendi! Kızıldeniz’den geldi, Akdeniz’e yerleşiyor!

“YERLEŞMEYE BAŞLADIĞININ İŞARETLERİ”

Gökoğlu, kelebek balığının Antalya Körfezi'nde ilk kez 2002 yılında Konyaaltı falezlerinin başlangıcında tespit edildiğini belirtti. Gökoğlu "2002 yılından bu yana bu balık birkaç noktada tespit edildi. Artık Akdeniz'e girdiği ve yerleşmeye başladığının işaretleridir bunlar. Diğer balıklar gibi Kızıldeniz yolu üzerinden Akdeniz'e geçtiğini yazmıştık. Kızıldeniz yolunu kullanarak Akdeniz'e geçen bir balık türü bu. Gittikçe tropikalleşiyor. Bundan sonra Akdeniz'de bu tür renkli balıkları daha sık görmeye başlayacağız" diye konuştu.

24 yıl sonra yeniden görüntülendi! Kızıldeniz’den geldi, Akdeniz’e yerleşiyor!
Başlık Resmi24 yıl sonra yeniden görüntülendi! Kızıldeniz’den geldi, Akdeniz’e yerleşiyor!

“SIKI BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİYORUZ”

"Bu balıkları görenler dokunmasın" diyerek uyaran Gökoğlu, “Biz zaten bilim camiasına bildiriyor ve takip ediyoruz. Şu anda Antalya Körfezi'ni sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Körfezde kaç tane Kızıldeniz türü var tek tek biliyoruz. Bize ulaştırdıkları zaman takip açısından hem Akdeniz hem de bilimsel anlamda katkı sağlamış olurlar" dedi.

24 yıl sonra yeniden görüntülendi! Kızıldeniz’den geldi, Akdeniz’e yerleşiyor!
Başlık Resmi24 yıl sonra yeniden görüntülendi! Kızıldeniz’den geldi, Akdeniz’e yerleşiyor!
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Manavgat
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
"Menfur planlara müsaade etmiyoruz"
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
İŞTE SON SAĞLIK DURUMU!
İŞTE SON SAĞLIK DURUMU!
"Durumu iyi, espri bile yapıyor!"
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Litresi yeniden 80 lirayı aşacak
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
Bayrampaşa iddianamesinde ‘Pes’ dedirten iddialar
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
Ünlü şarkıcının 21 milyar TL’lik mirası kime kalacak?
SKANDALDA BİR GÖZALTI DAHA!
SKANDALDA BİR GÖZALTI DAHA!
Güzellik merkezindeki gizli kamera düğümü çözülüyor
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
Ev sahiplerinin şartları bitmiyor
"BÜYÜK YETENEK AMA..."
Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı
KENTİN HAVALİMANI YENİLENİYOR
KENTİN HAVALİMANI YENİLENİYOR
Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak
KİLO VERDİREN SAKIZ!
KİLO VERDİREN SAKIZ!
Mide asidini dengeliyor, bağırsakları hareketlendiriyor
DUVARI KIRDILAR
DUVARI KIRDILAR
9 milyon avroluk altın serveti fışkırdı!
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
Türkiye'nin Suriye'deki konumu bölge için umut oldu
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
Morglar dolup taştı, cesetler çürümeye başladı
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
Alman vekilden tarihi KKTC hamlesi
DEVLETTEN ARSA ATAĞI!
DEVLETTEN ARSA ATAĞI!
200 binden başlıyor, İstanbul, Ankara, İzmir...
BU NASIL DANIŞMAN!
BU NASIL DANIŞMAN!
Fuhuş, taciz, tehdit ve Gülistan Doku iddiaları
ETKİSİ TÜM GÜN SÜRECEK!
ETKİSİ TÜM GÜN SÜRECEK!
Haritada 22 ilde kırmızı alarm
KURİŞ'TEN GARİP SAVUNMA
KURİŞ'TEN GARİP SAVUNMA
"767 bin lira dedemin mezarının bakımı için"
GÖKYÜZÜ KAN KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
GÖKYÜZÜ KAN KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
Mekke'nin ardından şimdi de Suriye'yi vurdu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yarın (31 Ağustos Pazartesi) okul var mı, okullar ne zaman açılıyor? Uyum haftası başlıyor!
Yarın (31 Ağustos Pazartesi) okul var mı, okullar ne zaman açılıyor?
Kaydet
KARADENİZBİRLİK ayçiçeği alımlarına başladı! Hedef 35 bin ton
KARADENİZBİRLİK ayçiçeği alımlarına başladı
Kaydet
Kilo verdiren sakız! Mide asidini dengeliyor, bağırsak hareketlerini artırıyor
Kilo verdiren sakız! Mide asidini dengeliyor, bağırsak hareketlerini artırıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.