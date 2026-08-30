Antalya Körfezi'nde ilk kez 2002 yılında görülen Kelebek Balığı, 24 yıl sonra yeniden görüntülendi. Kızıldeniz yolu üzerinden Akdeniz'e gelen balığın yerleşmeye başladığını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Akdeniz'de bu tür renkli balıkları daha sık görmeye başlayacağız" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serbest dalış yapan Anıl Oğuz, kelebek balığını (bannerfish) 24 yıl sonra Antalya Körfezi'nde yeniden görüntüledi. Balığın normalde eş ya da sürü halinde yaşadığını belirten Oğuz, popülasyonun artması halinde ilerleyen dönemlerde bu balıkların sürüler halinde görüntülenebileceğini söyledi.

24 yıl sonra yeniden görüntülendi! Kızıldeniz’den geldi, Akdeniz’e yerleşiyor!

“YILLARDIR KARŞILAŞMAMIŞTIM"

Oğuz, "Manavgat Kızılot bölgesinde serbest dalış yaptığım sırada, ülkemizde çok fazla karşılaşılmayan kelebek balığı (bannerfish) adlı bir balıkla karşılaştım. Daha önce Kızıldeniz'de yaptığım dalışlarda karşılaştığım bir türdü. Ancak ülkemizde yıllardır dalış yapmama rağmen su altında hiç karşılaşmamıştım" dedi.

Görüntüleri inceleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, türün Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'e girerek yerleştiğinin göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

24 yıl sonra yeniden görüntülendi! Kızıldeniz’den geldi, Akdeniz’e yerleşiyor!

“YERLEŞMEYE BAŞLADIĞININ İŞARETLERİ”

Gökoğlu, kelebek balığının Antalya Körfezi'nde ilk kez 2002 yılında Konyaaltı falezlerinin başlangıcında tespit edildiğini belirtti. Gökoğlu "2002 yılından bu yana bu balık birkaç noktada tespit edildi. Artık Akdeniz'e girdiği ve yerleşmeye başladığının işaretleridir bunlar. Diğer balıklar gibi Kızıldeniz yolu üzerinden Akdeniz'e geçtiğini yazmıştık. Kızıldeniz yolunu kullanarak Akdeniz'e geçen bir balık türü bu. Gittikçe tropikalleşiyor. Bundan sonra Akdeniz'de bu tür renkli balıkları daha sık görmeye başlayacağız" diye konuştu.

24 yıl sonra yeniden görüntülendi! Kızıldeniz’den geldi, Akdeniz’e yerleşiyor!

“SIKI BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİYORUZ”

"Bu balıkları görenler dokunmasın" diyerek uyaran Gökoğlu, “Biz zaten bilim camiasına bildiriyor ve takip ediyoruz. Şu anda Antalya Körfezi'ni sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Körfezde kaç tane Kızıldeniz türü var tek tek biliyoruz. Bize ulaştırdıkları zaman takip açısından hem Akdeniz hem de bilimsel anlamda katkı sağlamış olurlar" dedi.

24 yıl sonra yeniden görüntülendi! Kızıldeniz’den geldi, Akdeniz’e yerleşiyor!

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Manavgat Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIManavgat

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