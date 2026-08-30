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Ekonomi

Samsun Çarşamba Havalimanı yenileniyor! Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak

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Samsun Çarşamba Havalimanı yenileniyor! Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binası'nın temelini 3 Eylül Perşembe günü atacaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, yeni terminal binasıyla havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 2 milyondan 3 milyona çıkarılacağını açıkladı.

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Samsun Çarşamba Havalimanı yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binası’nın temeli 3 Eylül'de atılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı’nda hava yolu ulaşım talebi ve yolcu trafiğinin yıllar içerisinde önemli ölçüde arttığını belirterek, 2025 yılında havalimanında 1 milyon 640 bin 95 yolcuya ve 17 bin 169 uçak trafiğine hizmet verildiğini kaydetti.

Samsun Çarşamba Havalimanı yenileniyor! Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak
Başlık ResmiSamsun Çarşamba Havalimanı yenileniyor! Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak

Bakan Uraloğlu, yapılan projeksiyonlarda 2050 yılında yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin iki katına kadar ulaşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Samsun Çarşamba Havalimanı yenileniyor! Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak
Başlık ResmiSamsun Çarşamba Havalimanı yenileniyor! Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak

29 BİN 120 METREKARELİK YENİ TERMİNAL BİNASI

Artan yolcu ve uçuş trafiğine cevap verecek modern ve yüksek kapasiteli yeni bir terminal binası inşa edeceklerini belirten Uraloğlu, “Samsun’umuza sıfırdan 29 bin 120 metrekarelik yeni bir iç ve dış hatlar terminal binası kazandıracağız. Yeni terminalimizle birlikte havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyondan 3 milyona çıkaracağız.” dedi.

Samsun Çarşamba Havalimanı yenileniyor! Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak
Başlık ResmiSamsun Çarşamba Havalimanı yenileniyor! Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak

Proje kapsamında yeni iç ve dış hatlar terminal binasının yanı sıra yeni güç merkezi, ısı merkezi, apron bariyer binası ve havalimanı iç bağlantı yollarının yapılacağını kaydeden Uraloğlu, apron sahasının da 17 bin 184 metrekare büyütüleceğini bildirdi.

Samsun Çarşamba Havalimanı yenileniyor! Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak
Başlık ResmiSamsun Çarşamba Havalimanı yenileniyor! Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak

"APRON ALANIMIZ 71 BİN 211 METREKAREYE ULAŞACAK"

Uraloğlu, “Apron alanımız 54 bin 27 metrekareden 71 bin 211 metrekareye ulaşacak. Uçak park pozisyonu sayımızı da 10’dan 14’e çıkaracağız. Otopark kapasitesini de 246 araçtan bin 506 araca yükselteceğiz.” ifadelerini kullandı.

Samsun Çarşamba Havalimanı yenileniyor! Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak
Başlık ResmiSamsun Çarşamba Havalimanı yenileniyor! Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak

Yeni terminalle birlikte check-in bankosu sayısının artacağını belirten Uraloğlu, yolcu salonlarının, bagaj ve VIP alanlarının da genişletileceğini ifade etti. Uraloğlu ayrıca proje kapsamında yeni CIP binasının da Samsun Çarşamba Havalimanı’na kazandırılacağını kaydetti.

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