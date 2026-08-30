İzmir elektrik kesintisi duyuruları 30-31 Ağustos tarihleri için yakından takip ediliyor. GDZ Elektrik tarafından açıklanan planlı çalışma programıyla birlikte kent genelinde elektriklerin ne zaman geleceği, kesintilerin hangi ilçe ve mahalleleri etkileyeceği merak konusu oldu. Şebeke bakımından kapasite artışına kadar farklı çalışmaların yer aldığı program nedeniyle "İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?" sorusu gündeme geldi. İşte 30-31 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi sorgulama detayları...

İzmir'de hafta sonu ve yeni haftanın ilk günü için açıklanan elektrik kesintisi programı vatandaşların gündeminde. GDZ Elektrik'in planlı kesinti takviminde farklı ilçelerde şebeke bakım, yenileme ve kapasite artışı gibi çalışmalar bulunurken kesinti başlangıç ve bitiş saatleri bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Özellikle 30 Ağustos Pazar ve 31 Ağustos Pazartesi günü elektrikleri kesilecek mahallelerde yaşayanlar, güncel GDZ elektrik kesintisi listesini ve enerjinin yeniden verileceği saatleri araştırıyor.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İzmir'de planlı elektrik kesintileri GDZ Elektrik'in resmi internet sitesindeki Planlı Kesinti Haritası üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini seçerek bulundukları bölgede planlı çalışma olup olmadığını, kesintinin başlangıç ve tahmini bitiş zamanını kontrol edebiliyor. Sistem üzerinden planlanan kesintilerin yanı sıra canlı kesinti bilgilerine de ulaşılabiliyor.

Planlı kesinti listesinde adresi bulunmamasına rağmen elektrik sorunu yaşayanlar, arıza durumunu GDZ Elektrik'e bildirebiliyor. Kesinti ve arıza bildirimleri için ALO 186 Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat hizmet verirken, GDZ Elektrik'in WhatsApp iletişim hattı üzerinden de bilgi alınabiliyor.

İzmir'de elektrik kesintisi! 30-31 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 31 AĞUSTOS

Aliağa elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Şakran Sayfiye (2. Çevre Yolu Cd., 3159. Sk., 3161. Sk., 3166. Sk., 3170. Sk., 3171. Sk., 3175. Sk., 3178. Sk., 3180. Sk., Yalı Cd., Yenişakran Atatürk Cd.)

09:15 - 17:15 Şakran Sayfiye (2. Çevre Yolu Cd., 3177. Sk., 3178. Sk., 3179. Sk., 3180. Sk., 3181. Sk., 3182. Sk., 3183/1. Sk., 3184. Sk., 3185. Sk., 3186. Sk., 3188. Sk., 3189. Sk., 3191. Sk., 3194. Sk., 3195. Sk., 3199. Sk., 3203. Sk., 3207. Sk., 3209. Sk.)

09:00 - 10:00 Atatürk, Siteler

09:00 - 17:00 Siteler

16:00 - 17:00 Atatürk, Siteler

Bayındır elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Camii (Kazım Paşa Cd.), Hacı İbrahim (Albay Alpat Cd., Baştaş Cd., Fevzi Paşa Cd., Günalp Varol Cd., Hürriyet Gç. Sk., Hürriyet Sk., Kazım Paşa Cd., Köprü Başı Sk., Park Gç., Yeşil Sk.), Mithatpaşa (Albay Alpat Cd., Fevzi Paşa Cd., Günalp Varol Cd., Kazım Paşa Cd., Pamuk Pazarı Sk., Park Gç.), Yeni (Fabrika Ardı Sk., Yeşil Sk.)

Bergama elektrik kesintisi

10:00 - 13:00 Bekirler (Bekirler Sk.), İsmailli Hacılar (Hacılar İsmaili Bucağı Sk., Hacılar Köyü İç Yolu, Serin Küme Evleri), Kocahaliller (Kocahaliller Sk.), Kocaköy (Kocaköy Köyü İç Yolu), Öksüzler (Öksüzler Sk.), Rahmanlar (Rahmanlar Köyü İç Yolu), Tavukçukuru (Tavukçukuru Merkez Küme Evleri)

İzmir'de elektrik kesintisi! 30-31 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Bornova elektrik kesintisi

10:00 - 16:00 Mevlana (1700. Sk., 1707/10. Sk., 1710/5. Sk., 1776/13. Sk., 1776/14. Sk., 1776/7. Sk., 1776/8. Sk.)

09:30 - 13:00 Ergene (2. Sk., 456. Sk., Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.), Erzene (22/1. Sk., 24. Sk., 24/1. Sk., 26. Sk., 26/1. Sk., 27. Sk., 29. Sk., 31. Sk., 456. Sk., Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.)

Çeşme elektrik kesintisi

09:00 - 16:30 Çiftlik (143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 29. Sk., 30. Sk., 30/1. Sk., 31. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 34/1. Sk., 35. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk.), Musalla (1107. Sk., 1108. Sk., 1111. Sk., 1112. Sk., 1112/2. Sk., 1114. Sk., 1114/1. Sk., 1114/2. Sk., 1115. Sk., 1115/1. Sk., 1116. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1124. Sk., 1125. Sk., 1126. Sk., 1127. Sk., 1128. Sk., 1129. Sk., 1130. Sk., 1131. Sk., 1132. Sk., 1133. Sk., 1134. Sk., 1135. Sk., 1136. Sk., 1137. Sk., 1138. Sk., 1139. Sk., 1141. Sk., 1142. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 33/1. Sk., 35. Sk.)

10:00 - 13:30 Alaçatı (15043. Sk., 15044. Sk., 15045. Sk., 15062. Sk., 16000. Sk., 16082. Sk., 16084. Sk., 16085. Sk., 16086. Sk., 16087. Sk., 16088. Sk., 16089. Sk., 16120. Sk., 16123. Sk., 16124. Sk., 16126. Sk., 16128. Sk., 16129. Sk., 16130. Sk., 16140. Sk., 16143. Sk., 16144. Sk., 16145. Sk., 16147. Sk., 16148. Sk., 16149. Sk., 16150. Sk., 16150/1. Sk., 16151. Sk., 16152. Sk., 16153. Sk., 16154. Sk., 16155. Sk., 16155/1. Sk., 16156. Sk., 16157. Sk., 16158. Sk., 16159. Sk., 16160. Sk., 16161. Sk., 16163. Sk., 16164. Sk., 16164/1. Sk., 16165. Sk., 16166. Sk., Çeşme Asfaltı Cd.)

14:00 - 17:00 Ildır (30013. Sk., 30014. Sk., 30015. Sk., 30016. Sk., 30017. Sk., 30019. Sk., 30200. Sk., 30201. Sk., 30203. Sk., 30204. Sk., 30205. Sk., 30206. Sk., 30208. Sk., 37220/1. Sk., 37256. Sk., 37257. Sk., Alan Küme Evleri)

Dikili elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 Çandarlı (1101. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 215. Sk., 216. Sk., 217. Sk., 229/1. Sk., Bergama Asfaltı Cd., Konunç 27. Sk., Mavikent 1. Sk., Mavikent 10. Sk., Mavikent 11. Sk., Mavikent 12. Sk., Mavikent 13. Sk., Mavikent 16. Sk., Mavikent 17. Sk., Mavikent 19. Sk., Mavikent 20. Sk., Mavikent 22. Sk., Mavikent 25. Sk., Mavikent 27. Sk., Mavikent 29. Sk., Mavikent 30. Sk., Mavikent 31. Sk., Mavikent 32. Sk., Mavikent 35. Sk., Mavikent 36. Sk., Mavikent 37. Sk., Mavikent 38. Sk., Mavikent 39. Sk., Mavikent 4. Sk., Mavikent 40. Sk., Mavikent 41. Sk., Mavikent 43. Sk., Mavikent 45. Sk., Mavikent 46. Sk., Mavikent 47. Sk., Mavikent 48. Sk., Mavikent 5. Sk., Mavikent 50. Sk., Mavikent 51. Sk., Mavikent 52. Sk., Mavikent 53. Sk., Mavikent 54. Sk., Mavikent 55. Sk., Mavikent 59. Sk., Mavikent 6. Sk., Mavikent 60. Sk., Mavikent 62. Sk., Mavikent 63. Sk., Mavikent 64. Sk., Mavikent 65. Sk., Mavikent 66. Sk., Mavikent 67. Sk., Mavikent 68. Sk., Mavikent 69. Sk., Mavikent 7. Sk., Mavikent 70. Sk., Mavikent 71. Sk., Mavikent 72. Sk., Mavikent 73. Sk., Mavikent 74. Sk., Mavikent 75. Sk., Mavikent 76. Sk., Mavikent 77. Sk., Mavikent 78. Sk., Mavikent 79. Sk., Mavikent 8. Sk., Mavikent 80. Sk., Mavikent 81. Sk., Mavikent 82. Sk., Mavikent 84. Sk., Mavikent 85. Sk., Mavikent 86. Sk., Mavikent 9. Sk., Tuzla Sk.), Yaylayurt (Yaylayurt 1. Sk., Yaylayurt 2. Sk., Yaylayurt 3. Sk., Yaylayurt 4. Sk., Yaylayurt 5. Sk., Yaylayurt Cumhuriyet Cd.)

İzmir'de elektrik kesintisi! 30-31 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Karaburun elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Mordoğan (108. Sk., 109. Sk., 110. Sk., 111. Sk., 134. Sk., 136. Sk., Fakülte Cd.)

Karşıyaka elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 İmbatlı (1595/3. Sk., 6086. Sk., 6086/1. Sk., 6086/2. Sk., 6087. Sk., 6087/1. Sk., 7406. Sk., 7407. Sk., 7412. Sk.)

Kiraz elektrik kesintisi

Ceritler (Yörükler Küme Evleri), Gedik (Dutludere Küme Evleri, Gedik Merkez Küme Evleri, Katrandere Küme Evleri, MERKEZ), Hisar (Kocahisar Küme Evleri), Karabağ (İskan Küme Evleri, Karabag Küme Evleri, Seki Küme Evleri), Saçlı (Karabag Küme Evleri)

Ödemiş elektrik kesintisi

09:15 - 16:30 Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Köseler, Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii)

Torbalı elektrik kesintisi

Çaybaşı (41/1. Sk., 46/2. Sk., 51/1. Sk., 7104. Sk., 7107. Sk., 7110. Sk., 7111. Sk., 7116. Sk., 7119. Sk., 7120. Sk., 7122. Sk., 7125. Sk., 7126. Sk., 7127. Sk., 7127/2. Sk., 7128. Sk., 7129. Sk., 7130. Sk., 7131. Sk., 7132. Sk., 7133. Sk., 7136. Sk., 7137. Sk., 7139. Sk., 7140. Sk., 7141/2. Sk., 7141/3. Sk., 81. Sk., 95/1. Sk., Aydın Cd., Fevzi Çakmak Cd., Menderes Cd., Ziya Güler Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (1007/1. Sk., 1010/1. Sk., 1011/1. Sk., 1017. Sk., 1017/1. Sk., 1024. Sk., 2. Cd., 4. Cd., 7000. Sk., 7002. Sk., 7004. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7011. Sk., 7012. Sk., 7013. Sk., 7014. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7018/1. Sk., 7018/2. Sk., 7019. Sk., 7021. Sk., Aydın Cd.), Yeni (1. Cd., 535. Sk., 540. Sk., 558. Sk., 558/1. Sk., 560. Sk., 579/1. Sk., 581. Sk., 589. Sk., Aydın Cd., Menderes Cd.)

Urla elektrik kesintisi

09:30 - 16:30 Çamlıçay (5155. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5226. Sk.)

Buca elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 Ufuk (3413. Sk., 3413/1. Sk., 901. Sk., 905. Sk., 907. Sk., 908. Sk., 910. Sk., 913. Sk., Ceylan Sk., Kılıç Reis Cd.)

Konak elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 Ferahlı (3412. Sk., 3413. Sk., 3413/1. Sk., 3414. Sk., 3415. Sk., 3415/1. Sk., 3416. Sk., 3419. Sk., 3420. Sk., 3421. Sk., 3422. Sk., 3423. Sk., 3423/1. Sk., 3431. Sk., 3431/1. Sk., 3432. Sk., 3436. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3449. Sk., 3452. Sk., 3515. Sk., 3523. Sk., Ceylan Sk.), İsmet Paşa (3523. Sk.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Ulubatlı (2758. Sk., 2762. Sk., 2763. Sk., 3414. Sk., 3430. Sk., 3449. Sk., Adalet Cd., Kılıç Reis Cd.)

Menderes elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 Çileme, Değirmendere (3503. Sk., 3505. Sk., Claros Blv., Gazi Osman Paşa Cd., Malta Köyü Küme Evleri, Malta Sk., Şelale Sk.), Sancaklı (7850. Sk., 7859. Sk., 7862. Sk., 7863. Sk., 7864. Sk., 7865. Sk., 7866. Sk., 7867. Sk., 7868. Sk., 7869. Sk., 7871. Sk., 7872. Sk., 7873. Sk., 7874. Sk., Aşağı Sancaklı Cd., Claros Blv., Yukarı Sancak Koy, Yukarı Sancaklı Cd.)

09:00 - 17:00 Bulgurca (6800. Sk., 6801. Sk., 6802. Sk., 6803. Sk., 6804. Sk., 6805. Sk., 6806. Sk., 6807. Sk., 6808. Sk., 6810. Sk., 6812. Sk., 6814. Sk., 6821. Sk., 6827. Sk., 6828. Sk., 6831. Sk., 6845. Sk., 6845/1. Sk., Atam Blv., Bahçeli Sk.)

İzmir'de elektrik kesintisi! 30-31 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Bayraklı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 Gümüşpala (7013. Sk., 7014. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7028. Sk., 7030. Sk., 7034. Sk., 7035. Sk., 7036. Sk., 7036/1. Sk., 7037. Sk., 7038. Sk., 7039. Sk., 7049. Sk., 7049/1. Sk., 7068. Sk., 7069. Sk., 7070. Sk., 7071. Sk., 7072. Sk., Atatürk Cd.)

09:00 - 12:00 Gümüşpala (7018/1. Sk., 7018/3. Sk., 7018/4. Sk., 7019. Sk., 7068. Sk., 7069. Sk., 7070. Sk., 7071. Sk., 7072. Sk., 7073. Sk., 7074. Sk., 7075. Sk., 7076. Sk., 7077. Sk., 7078. Sk.)

08:30 - 13:30 Fuat Edip Baksı (1609/1. Sk., 1609/2. Sk., 1626. Sk., 1626/1. Sk., 1627. Sk., 1627/1. Sk., 1627/2. Sk., 1627/3. Sk., 1627/4. Sk., 1627/5. Sk., 1628/1. Sk., 1651/1. Sk., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Zeki Yavaş Sk.), Çiçek (1615. Sk., 1639. Sk.), Fuat Edip Baksı (1611. Sk., 1613. Sk., 1615. Sk., 1629. Sk., 1630. Sk., 1639. Sk., 1641. Sk., Adil Akçamlı Sk., Cüneyt Sivarioğulları Sk.), Alpaslan (1620/1. Sk., 1620/3. Sk., 1620/62. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Çiçek (1615/3. Sk., 1616. Sk., 1618. Sk., 1619. Sk., 1639. Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Fuat Edip Baksı (1602. Sk., 1603. Sk., 1605. Sk., 1616. Sk., 1618. Sk., 1619. Sk., 1620/3. Sk., 1622. Sk., 1624. Sk., 1629. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Fuat Edip Baksı (1605. Sk., 1607. Sk., 1624. Sk., 1625. Sk., 1626/2. Sk., 1626/3. Sk., 1628/1. Sk., 1629. Sk., 1639. Sk., 1647. Sk., 1651. Sk., 1651/1. Sk., 1652. Sk., 1656. Sk., 1656/1. Sk., 1656/2. Sk., 1657. Sk., Anadolu Cd., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Zeki Yavaş Sk.)

13:30 - 17:30 R. Şevket İnce (2109. Sk., 2140/1. Sk., 2140/3. Sk., 2145. Sk., 2146. Sk., 2149. Sk., 2150. Sk., 2154. Sk., 2161. Sk., 2162. Sk., 2162/1. Sk., 2162/2. Sk., Şehit Ali Erbil Sk.), Çay (2100. Sk., 2102. Sk., 2103. Sk., 2123. Sk.), Çiçek (1637/13. Sk., 2123. Sk., 2123/1. Sk., 2123/2. Sk., 2125. Sk., 2125/1. Sk., 2127. Sk., 2128. Sk., 2128/1. Sk.), Muhittin Erener (2100. Sk., 2123. Sk., 2123/1. Sk., 2123/2. Sk., 2123/3. Sk., 2123/4. Sk., 2124. Sk., 2126. Sk., 2126/1. Sk., 2127. Sk.), Muhittin Erener (2095/1. Sk., 2095/2. Sk., 2104. Sk., 2124/1. Sk., 2124/2. Sk., 2124/7. Sk., 2143. Sk., 2168. Sk., 2170. Sk., 2171. Sk., 2173. Sk., 2174. Sk., 2174/2. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2176/1. Sk.),

Karabağlar elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Tırazlı (1001. Sk., 1002. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., Çamlık Sk., Fırıncı Sk., Gökgedik Sk., Kahya Sk., Kekik Sk., Kutlu Aktaş Cd., Menekşe Sk., Mestan Sk., Radar Cd., Sağlık Sk., Şirin Sk.), Uzundere (3968. Sk., 3968/10. Sk., 3968/11. Sk., 3968/12. Sk., 3968/14. Sk., 3968/15. Sk., 3968/2. Sk., 3968/3. Sk., 3968/4. Sk., 3968/5. Sk., 3968/6. Sk., 3968/7. Sk., 3968/8. Sk.)

Haberle İlgili Daha Fazlası