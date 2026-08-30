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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Ağustos bugünkü maçlar

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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Ağustos bugünkü maçlar

30 Ağustos bugünkü maçlar listesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1'de pazar günü futbol heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın yanı sıra Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Inter, Ajax ve Napoli gibi takımların maçları da günün programında bulunuyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, kimin maçı var? İşte 30 Ağustos 2026 Pazar maç programı ve yayın bilgileri...

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Futbolseverleri 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinden geceye kadar uzanan yoğun bir fikstür bekliyor. Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmaları öne çıkarken İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Hollanda Eredivisie'de de mücadeleler oynanacak.

Günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında Samsunspor-Fenerbahçe maçı bulunuyor. Avrupa'da ise Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Ajax, Napoli ve Inter gibi takımlar sahaya çıkacak. Maçları canlı takip etmek isteyen futbolseverler de "Bugün kimin maçı var?", "30 Ağustos maçları hangi kanalda?" ve "Bugün hangi maçlar şifresiz?" sorularına cevap arıyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

TRENDYOL SÜPER LİG

19.00 - Eyüpspor - Alanyaspor - beIN Sports 1

21.30 - Samsunspor - Fenerbahçe - beIN Sports 1

21.30 - İstanbul Başakşehir - Kasımpaşa - beIN Sports 2

TRENDYOL 1. LİG

19.00 - Esenler Erokspor - Iğdırspor - TRT Spor / beIN Sports 2

21.30 - Manisa FK - Bodrumspor - TRT Spor / beIN Sports 1 Max

KADINLAR FUTBOL LİGİ

17.00 - Fenerbahçe - Fomget Gençlik - TFF Youtube

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Ağustos bugünkü maçlar
Başlık ResmiBugün hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Ağustos bugünkü maçlar

30 AĞUSTOS BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ

İNGİLTERE PREMIER LİG

16.00 - Chelsea - Brighton - beIN Sports 3 / TOD

16.00 - Leeds United - Brentford - beIN Sports 2

16.00 - Sunderland - Fulham - beIN Sports 4

18.30 - Manchester Utd - Ipswich Town - beIN Sports 3

İSPANYA LA LİGA

18.00 - Real Madrid - Malaga - S Sport / S Sport Plus / TOD

20.30 - Deportivo - Valencia - S Sport / S Sport Plus / TOD

22.30 - Celta Vigo - Athletic Bilbao - S Sport / S Sport Plus / TOD

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Ağustos bugünkü maçlar
Başlık ResmiBugün hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Ağustos bugünkü maçlar

ALMANYA BUNDESLİGA

16.30 - Freiburg - Werder Bremen - S Sport Plus

18.30 - Augsburg - Schalke 04 - S Sport Plus

ALMANYA BUNDESLİGA 2

14.30 - Darmstadt 98 - Hannover 96 - Yayın yok

14.30 - Magdeburg - Holstein Kiel - Yayın yok

14.30 - St. Pauli - Kaiserslautern - S Sport Plus

ALMANYA BUNDESLİGA 3

14.30 - Saarbrücken FC - Hansa Rostock - Sıfır TV

17.30 - Viktoria Köln - Münster - Sıfır TV

İTALYA SERIE A

19.30 - Napoli - Como - S Sport / S Sport Plus

21.45 - Cagliari - Inter - S Sport / S Sport Plus

21.45 - Lazio - Genoa - S Sport Plus

İTALYA SERIE B

22.00 - Pisa - Catanzaro - Sıfır TV

FRANSA LIGUE 1

16.00 - Paris FC - Nice - beIN Sports 5

18.15 - Rennes - Le Mans - beIN Sports 4

21.45 - Monaco - Marsilya - beIN Sports 4

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Ağustos bugünkü maçlar
Başlık ResmiBugün hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Ağustos bugünkü maçlar

HOLLANDA EREDIVISIE

13.15 - Utrecht - PSV - S Sport Plus

15.30 - Feyenoord - ADO Den Haag - S Sport Plus

17.45 - SC Telstar - Ajax - S Sport Plus

İSKOÇYA PREMIER LİG

14.00 - Aberdeen - Glasgow Rangers - S Sport Plus

BREZİLYA SERIE A

17.00 - Atletico PR - Fluminense - Spor Smart

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG

21.00 - Al Qadsiah - Al Faysaly - HT Spor

ARJANTİN PRIMERA DIVISION

21.00 - Banfield - River Plate - Spor Smart

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Editör : İREM ÖZCAN
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