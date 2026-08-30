Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Ağustos bugünkü maçlar
30 Ağustos bugünkü maçlar listesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1'de pazar günü futbol heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın yanı sıra Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Inter, Ajax ve Napoli gibi takımların maçları da günün programında bulunuyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, kimin maçı var? İşte 30 Ağustos 2026 Pazar maç programı ve yayın bilgileri...
Futbolseverleri 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinden geceye kadar uzanan yoğun bir fikstür bekliyor. Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmaları öne çıkarken İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Hollanda Eredivisie'de de mücadeleler oynanacak.
Günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında Samsunspor-Fenerbahçe maçı bulunuyor. Avrupa'da ise Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Ajax, Napoli ve Inter gibi takımlar sahaya çıkacak. Maçları canlı takip etmek isteyen futbolseverler de "Bugün kimin maçı var?", "30 Ağustos maçları hangi kanalda?" ve "Bugün hangi maçlar şifresiz?" sorularına cevap arıyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?
TRENDYOL SÜPER LİG
19.00 - Eyüpspor - Alanyaspor - beIN Sports 1
21.30 - Samsunspor - Fenerbahçe - beIN Sports 1
21.30 - İstanbul Başakşehir - Kasımpaşa - beIN Sports 2
TRENDYOL 1. LİG
19.00 - Esenler Erokspor - Iğdırspor - TRT Spor / beIN Sports 2
21.30 - Manisa FK - Bodrumspor - TRT Spor / beIN Sports 1 Max
KADINLAR FUTBOL LİGİ
17.00 - Fenerbahçe - Fomget Gençlik - TFF Youtube
30 AĞUSTOS BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ
İNGİLTERE PREMIER LİG
16.00 - Chelsea - Brighton - beIN Sports 3 / TOD
16.00 - Leeds United - Brentford - beIN Sports 2
16.00 - Sunderland - Fulham - beIN Sports 4
18.30 - Manchester Utd - Ipswich Town - beIN Sports 3
İSPANYA LA LİGA
18.00 - Real Madrid - Malaga - S Sport / S Sport Plus / TOD
20.30 - Deportivo - Valencia - S Sport / S Sport Plus / TOD
22.30 - Celta Vigo - Athletic Bilbao - S Sport / S Sport Plus / TOD
ALMANYA BUNDESLİGA
16.30 - Freiburg - Werder Bremen - S Sport Plus
18.30 - Augsburg - Schalke 04 - S Sport Plus
ALMANYA BUNDESLİGA 2
14.30 - Darmstadt 98 - Hannover 96 - Yayın yok
14.30 - Magdeburg - Holstein Kiel - Yayın yok
14.30 - St. Pauli - Kaiserslautern - S Sport Plus
ALMANYA BUNDESLİGA 3
14.30 - Saarbrücken FC - Hansa Rostock - Sıfır TV
17.30 - Viktoria Köln - Münster - Sıfır TV
İTALYA SERIE A
19.30 - Napoli - Como - S Sport / S Sport Plus
21.45 - Cagliari - Inter - S Sport / S Sport Plus
21.45 - Lazio - Genoa - S Sport Plus
İTALYA SERIE B
22.00 - Pisa - Catanzaro - Sıfır TV
FRANSA LIGUE 1
16.00 - Paris FC - Nice - beIN Sports 5
18.15 - Rennes - Le Mans - beIN Sports 4
21.45 - Monaco - Marsilya - beIN Sports 4
HOLLANDA EREDIVISIE
13.15 - Utrecht - PSV - S Sport Plus
15.30 - Feyenoord - ADO Den Haag - S Sport Plus
17.45 - SC Telstar - Ajax - S Sport Plus
İSKOÇYA PREMIER LİG
14.00 - Aberdeen - Glasgow Rangers - S Sport Plus
BREZİLYA SERIE A
17.00 - Atletico PR - Fluminense - Spor Smart
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG
21.00 - Al Qadsiah - Al Faysaly - HT Spor
ARJANTİN PRIMERA DIVISION
21.00 - Banfield - River Plate - Spor Smart