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Dünya

Duvarı kırdılar, arkasından 9 milyon avroluk altın serveti fışkırdı!

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Duvarı kırdılar, arkasından 9 milyon avroluk altın serveti fışkırdı!
Fotoğraf Başlığı Duvarı kırdılar, arkasından 9 milyon avroluk altın serveti fışkırdı!

Belçika’nın Dendermonde kentinde bir binanın yenilenmesi sırasında çalışan işçiler, bodrum duvarına gizlenmiş 40’tan fazla altın külçe ve en az 4 bin eski sikke ortaya çıkardı. Değeri yaklaşık 10 milyon dolar olarak tahmin edilen gizemli hazinenin kime ait olduğu ve ne zaman saklandığı araştırılıyor.

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Doğu Flanders’daki Sint-Gillis-Dendermonde’de sosyal yardım kuruluşu CAW Oost-Vlaanderen tarafından kullanılan bir mülkte yürütülen yenileme ve yıkım çalışmaları sırasında büyük bir servet gün yüzüne çıktı.

De Brand inşaat şirketine bağlı işçiler, bir kanalizasyon borusu için zemin hazırlığı ve yıkım çalışmaları yürüttüğü sırada sürpriz bir manzarayla karşılaştı.

Duvarı kırdılar, arkasından 9 milyon avroluk altın serveti fışkırdı!
Başlık ResmiDuvarı kırdılar, arkasından 9 milyon avroluk altın serveti fışkırdı!

"İLK BAŞTA 1 AVROLUK SİKKELER SANDIM"

Ekipteki 18 yaşındaki işçi Kobe, temellerin kaldırılmasının ardından sikkelerin ortaya çıkmaya başladığını belirterek, "İlk başta 1 avroluk sikkeler olduğunu sandım" dedi. Bodrum yapısının içine gizlenmiş bir sandık dolusu altın külçe ve madeni parayla karşılaşan işçiler durumu derhal polise ve bina yönetimine bildirdi.

Polis ekipleri altınları güvenli bir noktaya naklederken, savcılık olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Duvarı kırdılar, arkasından 9 milyon avroluk altın serveti fışkırdı!
Başlık ResmiDuvarı kırdılar, arkasından 9 milyon avroluk altın serveti fışkırdı!

Uzmanlar hazinenin tarihi bir değer taşıyıp taşımadığını henüz netleştiremezken, yetkililer varlıkların yasadışı faaliyetler veya dolandırıcılıkla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Kayıtlara göre 1900'lü yıllarda bir esnafın yaşadığı biliniyor ancak bu durum ile hazine arasında henüz resmi bir bağ kurulamadı.

18 yaşındaki işçi Kobe, başlangıçta bunları 1 avroluk sikkeler sandığını belirtirken, şantiye şefi Mario ekibin alanı inceledikçe sikke ve külçelere rastlamaya devam ettiğini ifade etti. Bodrum yapısının içine gizlenmiş bir sandıktan çıkan 40’tan fazla altın külçe ve en az 4 bin eski sikkenin toplam değerinin yaklaşık 9 milyon avro (10 milyon dolar) olduğu belirlendi.

HAZİNE EVSİZ KİŞİLERE VERİLECEK

Keşfi yapan işçiler buluntu ödülü almayı umut ederken, binanın sahibi olan sosyal yardım kuruluşu CAW Oost-Vlaanderen, hazinenin veya parasının kendilerine kalması durumunda kaynağı bölgedeki evsiz ve savunmasız kişilere yönelik yardımları genişletmek için kullanacaklarını açıkladı.

Sikkelerin üzerindeki yazıtlar, portreler ve külçelerdeki numaralı işaretler hazinenin sırrını çözmek için incelenirken, bölgede başka değerli eşya kalmadığı ve sahadaki arama çalışmalarının tamamlandığı paylaştı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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