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Vatan Caddesi ne zaman, saat kaçta açılacak? 30 Ağustos İstanbul kapalı yollar

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Vatan Caddesi ne zaman, saat kaçta açılacak? 30 Ağustos İstanbul kapalı yollar
Fotoğraf Başlığı Vatan Caddesi ne zaman, saat kaçta açılacak? 30 Ağustos İstanbul kapalı yollar

İstanbul Fatih'teki Vatan Caddesi 30 Ağustos kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için düzenlenen tören ve geçiş programı nedeniyle bölgede trafik düzenlemesine gidilirken sürücüler "Vatan Caddesi ne zaman, saat kaçta açılacak?" sorusuna cevap arıyor. İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Valiliği'nin açıklamasıyla netleşti.

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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Fatih ilçesinde gerçekleştirilecek tören programı nedeniyle bazı yollar için geçici trafik tedbirleri uygulanıyor. Vatan Caddesi'ni kullanacak sürücüler yolun açık olup olmadığını, trafiğin ne zaman normale döneceğini ve ulaşım için hangi alternatif güzergahların kullanılabileceğini araştırıyor. İstanbul Valiliği, 30 Ağustos kutlamaları kapsamında kapalı olacak yollar ile sürücülerin yönlendirileceği alternatif güzergahları duyurdu.

VATAN CADDESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Vatan Caddesi 30 Ağustos Pazar günü saat 07.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından caddenin yeniden trafiğe açılacağı kesin bir saat açıklanmadı. Resmi açıklamada trafik kısıtlamasının "program bitimine kadar" devam edeceği belirtildi. Bu nedenle Vatan Caddesi'nin açılış saati 30 Ağustos Zafer Bayramı tören programının tamamlanmasına bağlı olacak.

Tören ve geçiş programının sona ermesinin ardından trafik tedbirlerinin kaldırılması ve Vatan Caddesi'nin yeniden araç geçişine açılması bekleniyor. Gün içerisinde Fatih ve çevresinde yolculuk yapacak sürücülerin trafik yoğunluğunu da dikkate alarak Vatan Caddesi yerine belirlenen alternatif yolları kullanması ulaşım süresinin uzamasını önleyebilir.

Vatan Caddesi ne zaman, saat kaçta açılacak? 30 Ağustos İstanbul kapalı yollar
Başlık ResmiVatan Caddesi ne zaman, saat kaçta açılacak? 30 Ağustos İstanbul kapalı yollar

30 AĞUSTOS İSTANBUL KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Fatih ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile cadde üzerindeki yan yollar, her iki istikamette saat 07.00'den program bitimine kadar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Valiliğinin açıklamasında sürücülerin kullanabileceği beş alternatif güzergah da belirtildi.

Vatan Caddesi ve çevresindeki trafik kısıtlaması sırasında Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Özellikle tören alanının çevresinden geçecek sürücülerin yolculuklarını bu güzergahları dikkate alarak planlamaları gerekiyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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