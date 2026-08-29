Faizsiz 1 milyon TL! Peşinat yok, 7. ayda teslim: İşte taksit tutarları

Faizsiz finansmanla araç sahibi olmak isteyenler için 1 milyon TL’lik örnek ödeme planını inceledik. 15 ay vade ile verilen finansman modelinde yüzde 7 organizasyon ücreti bulunuyor. Peki aylık taksitler ne kadar? Teslimat süresi ne zaman? İşte detaylar...

Araç sahibi olmak isteyenlerin faizsiz finansman modellerine ilgisi sürüyor. Tasarruf finansman şirketleri tarafından sunulan farklı ödeme planları, vatandaşlara alternatif oluşturuyor. Bu kapsamda 1 milyon TL'lik örnek finansman modelini inceledik. Peki aylık taksit tutarları, organizasyon ücreti ve teslimat süresi ne zaman? İşte detaylar...

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ORGANİZASYON ÜCRETİ YÜZDE 7

Sıfır peşinat ve 15 ay vade ile verilen 1 milyon TL'lik finansman modelinde organizasyon ücreti yüzde 7 olarak belirlenmiş. Buna göre finansmandan faydalanmak isteyenler bir seferlik 70 bin TL organizasyon bedeli ödüyor.

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TESLİMAT NE ZAMAN?

Modelin öne çıkan özelliği ise teslimatın 7. taksitte yapılması. Buna göre finansman tutarının teslimatı için ilk 7 ay boyunca belirlenen taksitlerin ödenmesi gerekiyor.



TOPLAM GERİ ÖDEME NE KADAR?

15 aylık ödeme planının tamamlanmasıyla birlikte organizasyon bedeli dahil toplam maliyet 1 milyon 70 bin TL'ye ulaşıyor.

1 milyon TL'lik faizsiz finansman modelinin ödeme planı şöyle:

Taksit Aylık Ödeme 1. taksit 37.500 TL 2. taksit 37.500 TL 3. taksit 37.500 TL 4. taksit 37.500 TL 5. taksit 100.000 TL 6. taksit 100.000 TL 7. taksit 100.000 TL - TESLİMAT! 8. taksit 68.750 TL 9. taksit 68.750 TL 10. taksit 68.750 TL 11. taksit 68.750 TL 12. taksit 68.750 TL 13. taksit 68.750 TL 14. taksit 68.750 TL 15. taksit 68.750 TL

Not: Organizasyon ücreti, teslim modeli ve ödeme planları tasarruf finansman şirketlerine göre farklılık gösterebilir. Bu haberde yer alan veriler, 15 ay vadeli 1 milyon TL finansman için hazırlanmış örnek bir ödeme planına dayanmaktadır