Taşıt finansmanında son oranlar! 300 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?

Araba almak ya da mevcut aracının modelini yükseltmek isteyen tüketiciler, piyasa faizlerinde bu hafta gerçekleşen düşüşün ardından “en ucuz taşıt finansmanı” arayışlarını hızlandırdı. Katılım bankaları tarafından ilan edilen son rakamlara bakıldığında ise en düşük oran %3,21 olarak öne çıktı. 300 bin TL taşıt finansmanının geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar ve otomobil piyasasında yaşanan son gelişmeler…

Merkez Bankasının repo ihalelerine başlamasının ardından bu hafta faizde yaşanan 3 puanlık gerileme, tüketici finansmanı oranlarında düşüş beklentisini artırdı. Dünkü işlemlerde de gecelik TL referans faiz oranı %36,82 oldu. Böylece piyasa fonlaması, %37 olan politika faizinin sınırlı da olsa altında gerçekleşti.

Öte yandan araba almak ya da mevcut aracının modelini yükseltmek isteyen tüketiciler ise “en ucuz taşıt finansmanı” arayışlarını hızlandırdı.

TAŞIT FİNANSMANI ORANLARI

Katılım bankaları tarafından 28 Ağustos 2026 itibarıyla sunulan taşıt finansmanı oranları şöyle:

Banka Faiz Oranı Albaraka %3,21 Vakıf Katılım %3,29 Kuveyt Türk %3,34 Dünya Finans %3,39 Türkiye Finans %3,52

(Not: Resmi internet sitelerinde ilan edilen oranlardır, şubelere ve başvuru tarihine göre farklılık gösterebilir.)

300 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 300 bin TL taşıt finansmanının geri ödeme planı ise şöyle:

Detay Değer Finansman tutarı 300 bin TL Finansman oranı %3,21 Finansman vadesi 24 ay Aylık taksit 20 bin 53 TL Toplam geri ödeme 481 bin 269 TL

TOPLAM MALİYET YÜZDE 60!

Bugünkü oranlardan taşıt finansmanı kullanılması halinde toplam maliyet 24 ay vadede %60 gibi yüksek bir seviyede bulunmaya devam ediyor. Sektör temsilcileri ise otomobil satışlarının fren yapmasının önündeki önemli engelin, yüksek finansman maliyetleri olduğuna dikkat çekiyor.

Son açıklanan verilere göre Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 10,72 geriledi ve 638 bin 965 adet olarak gerçekleşti.

FİNANSMAN TALEBİ DÜŞÜK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verileri ise taşıt finansmanı talebinin son aylarda hissedilir şekilde gerilediğini ortaya koydu. Mayısın son haftasında 44,3 milyar TL olan toplam taşıt finansmanı tutarı, ağustosun son haftası başlarken 41,33 milyar TL’ye kadar geriledi.

FİYATLARDA REEL DÜŞÜŞ

Sıfır araç fiyatlarının yüksek seyri ve ikinci el araçlarda devam eden reel düşüş de otomobil satışlarına yansıyor. BETAM tarafından açıklanan verilere göre haziranda ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 169 bin TL olurken; önceki yılın aynı ayına kıyasla artış yüzde 20,7 oldu. Ancak bu artış enflasyonun gerisinde kaldı ve otomobilde yıllık reel kayıp %-8,6’yı buldu.

