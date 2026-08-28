Gümüşte bu yıl bir ilk! ‘Gri metal’de şampiyon fonlar belli oldu

Küresel piyasalarda gümüş fiyatı 28 Ağustos işlemlerine 68,85 dolardan başlarken, bu ayki prim %19,55 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşiyor. Pazartesi ayın son işlem gününde de bu kazanımın korunması halinde gümüş, 2026’nın en yüksek aylık primine imza atacak. Gümüşün performansı TEFAS’ta işlem gören gümüş fonlarına da pozitif yansıdı. En çok kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte detaylar…

Küresel piyasalarda ağustos ayı, kıymetli metallerdeki ralli ile geride kalıyor. Bu ay altın kadar gümüşte de dikkat çeken fiyat hareketleri gözlemleniyor. Temmuz ayını 57,63 dolardan tamamlayan ons gümüş, 28 Ağustos işlemlerine 68,85 dolardan başladı.

Böylece gümüşteki aylık yükseliş ağustosta %19,55 gibi yüksek bir seviyeye ulaştı. Pazartesi günü ayın son işlem gününde de bu performansın korunması halinde, gümüş fiyatı 2026 yılının en yüksek aylık kazancına imza atacak. Fiyatlarda bu yıl en yüksek aylık artış %18,90 ile ocakta gerçekleşmişti.

FED BEKLENTİLERİ

Ağustos boyunca kıymetli metalleri etkileyen önemli gündemlerinden biri FED'in faiz politikası oldu. Zayıf gelen istihdam verileri ve beklentilere paralel enflasyon rakamlarının ardından “daha düşük faiz beklentisi”, faiz getirisi olmayan altın ve gümüş gibi varlıkların cazibesini artırdı. Önceki ay %80’in de üzerine çıkan FED’den faiz artışı beklentisi, bugün %35’lere kadar geriledi.

DOLAR VE TAHVİLLER

Öte yandan FED beklentilerine paralel olarak ve ABD Hazinesinin son tahvil hamlesinin ardından tahvil getirilerindeki gerileme ve dolar endeksindeki düşüş de kıymetli metalleri destekledi.

Gümüş dolar üzerinden fiyatlandığı için ABD para biriminin değer kaybetmesi gümüş açısından pozitif bir unsur olarak öne çıktı.

ARZ AÇIĞI ARTIYOR

Bu arada Silver Institute tarafından yayımlanan son raporda, 2026'da gümüş piyasasının üst üste altıncı yılda da “arz açığı” vermesinin beklendiği vurgulandı. Buna göre küresel gümüş piyasasındaki arz açığının, geçen yıla göre yaklaşık %15 oranında artması ve 46,3 milyon onsa ulaşması bekleniyor. Maden üretimi ve geri dönüşümden gelen arzın toplam talebi karşılamaya yetmeyecek olması da gümüşte yukarı yönlü fiyat hareketinin gerekçeleri arasında öne çıktı.

SANAYİDE GENİŞ KULLANIM

Gümüş, altın gibi sadece kıymetli bir metal değil. Aynı zamanda sanayide yaygın olarak kullanılan bir hammadde… Özellikle güneş panelleri, elektrikli araçlar, elektrik altyapısı, yapay zekâ veri merkezleri gibi trend sektörler gümüş talebini canlı yüksek tutuyor.

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GÜMÜŞ FONLARINA YANSIDI

Gümüşün performansı TEFAS’ta işlem gören gümüş fonlarına da pozitif yansıdı. 27 Ağustos 2026 itibarıyla son 1 ayda en çok kazandıran 5 gümüş fonu ve getirileri şöyle:

- TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %20,10

- Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %19,66

- Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %19,17

- Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %18,97

- Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu: %18,84

Önemli Uyarı: Bu içerik piyasalarda gerçekleşen fiyat hareketleri ve TEFAS’ta ilan edilen veriler dikkate alınarak hazırlandı. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.

