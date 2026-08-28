Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

3 haftalık yükseliş bitiyor! Altın, saat 17:00’ye kilitlendi…

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
3 haftalık yükseliş bitiyor! Altın, saat 17:00’ye kilitlendi…

Altının ons fiyatı haftanın son işlem gününe TSİ 06:00 itibarıyla 4.586 dolardan başlarken, sarı metalde haftalık değer kaybı yaklaşık %-0,45 olarak gerçekleşiyor. Böylece ons altında önceki 3 haftada gerçekleşen yükseliş serisi de sonlanmaya doğru ilerliyor. FED Başkanı Kevin Warsh'ın TSİ 17:00’de gerçekleşecek Jackson Hole konuşmasına kilitlenen piyasalar, para politikasının seyri konusunda ipuçlarına odaklandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı dünkü işlemlerde %0,16 gibi sınırlı artışla 4.602 dolardan kapanış yaptı. Haftanın son işlem günü başlarken, TSİ 06:00 itibarıyla ons 4.586 dolardan fiyatlandı. Ons fiyatı 3 hafta süren ralli ile geçen cuma gününü 4.603 dolardan tamamlamıştı. Bu sabahki fiyatlamalar itibarıyla onsta bu hafta yaklaşık %-0,45 düşüş gözlemleniyor. Böylece altın 3 haftalık yükseliş serisini sonlandırmaya doğru ilerliyor.

ABD’DE İSTİHDAM DİRENÇLİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında ABD’de dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 208 bin beklentiye karşılık 203 bin kişi olarak gerçekleşti. İşgücü piyasasının dirençli görünümünü koruduğuna işaret deden Ahlatçı Yatırım “Verilerin FED tarafında görünümü rahatlatmaması, değerli metalde satışı beraberinde getirdi” yorumunda bulundu.

DİKKATLER SAAT 17:00’DE

Dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin de değerli metalde iyimserliği sınırladığına dikkat çekilen analizde “FED'in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığı yaklaşık %34 seviyesinde bulunuyor” denildi ve piyasanın asıl odak noktasının, FED Başkanı Kevin Warsh'ın bugün TSİ 17:00’de gerçekleşecek Jackson Hole konuşması olacağı vurgulandı.

3 haftalık yükseliş bitiyor! Altın, saat 17:00’ye kilitlendi…
Başlık Resmi3 haftalık yükseliş bitiyor! Altın, saat 17:00’ye kilitlendi…

ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Petrol tarafında ise diplomasi ile arz riskleri arasında oynaklığın devam ettiğine dikkat çekilen analizde, ons fiyatı için 4.580 dolar ilk destek ve 4.668 dolar ilk direnç olarak gösterildi. Ons fiyatında kritik gösterge olan 200 günlük ortalama ise bugün itibarıyla 4.527 dolardan geçiyor.

WARSH NE DİYECEK?

FED'in politika faizini %3,50-%3,75 aralığında tuttuğu son para politikası toplantısı sonrasında Warsh, fiyat istikrarı konusundaki kararlılığını vurgulamış ve enflasyon hedefinde bir yumuşamanın söz konusu olmadığını belirtmişti. Bu toplantıda 3 üyenin faiz artışından yana olması ve toplantı tutanaklarındaki şahin ton, gelecekte ‘faiz artışı’ ihtimalini tam anlamıyla masadan kaldırmadı. Bu anlamda Warsh'un Jackson Hole konuşması dikkatle izleniyor.

3 haftalık yükseliş bitiyor! Altın, saat 17:00’ye kilitlendi…
Başlık Resmi3 haftalık yükseliş bitiyor! Altın, saat 17:00’ye kilitlendi…

28 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN

Bu arada spot piyasada işlem gören 28 Ağustos 2026 gram altın fiyatı da 7.105 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı haftanın ilk yarısında 7.262 TL’ye kadar yükselmişti. Gram altında geçen haftaki kapanış ise 7.109 TL’den gerçekleşmişti.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ADLİ TIP NİYE GİZLEDİ?
ADLİ TIP NİYE GİZLEDİ?
Videoyu vermemek için direndiler
STRATEJİK TOKAT YEDİ!
STRATEJİK TOKAT YEDİ!
İsrail, Türkiye ile anlaşmaya çalışıyor
ESNAFA KREDİ MÜJDESİ
ESNAFA KREDİ MÜJDESİ
Vergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek
İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİSİ!
İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİSİ!
12 ile sarı kodlu uyarı yapıldı
İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ!
İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ!
Trabzonspor'dan apar topar açıklama geldi
ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK
ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK
Uyuyan dev uyanıyor...
F.BAHÇE'DEN ÇİFTE BOMBA
F.BAHÇE'DEN ÇİFTE BOMBA
Oppong bitti, Puerta sırada!
ÇANTA 2.500 TL’YE DOLACAK
ÇANTA 2.500 TL’YE DOLACAK
Kırtasiyelerde alışveriş anlayışı değişiyor
SURİYE'YE DESTEK SÜRECEK
SURİYE'YE DESTEK SÜRECEK
MSB: Fesih kararını memnuniyetle karşıladık
KİRACIYA DÖNÜŞÜM TUZAĞI!
KİRACIYA DÖNÜŞÜM TUZAĞI!
Hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina
BİNLERCE HESAP KAPATILDI
BİNLERCE HESAP KAPATILDI
Sosyal medya yargısına son!
İTİRAF ETTİLER!
İTİRAF ETTİLER!
VIP listeye daire kıyağı
YENİ ROTA KONFERANS LİGİ
YENİ ROTA KONFERANS LİGİ
Trabzonspor 9 kişi kaldı, Avrupa Ligi'ne veda etti
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
Bakan Gürlek'ten önemli açıklamalar
SEÇİM HESABI KIZIŞTI
SEÇİM HESABI KIZIŞTI
Netanyahu ve Ben-Gvir birbirine girdi
BEŞİKTAŞ YENİLGİYLE TURLADI
BEŞİKTAŞ YENİLGİYLE TURLADI
Kartal, Avrupa'ya geri döndü
"TOPRAK KABUL ETMESİN"
Binlerce kişinin acısında adı vardı...
"TERÖRİSTE AF MAF YOK"
AK Partili vekilden çok net sözler!
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
Oosterwolde'nin transferi iptal
BU KEZ HEDEFİNDE GÖL VAR
BU KEZ HEDEFİNDE GÖL VAR
Trump'tan Kanada'yı çileden çıkaracak hamle
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İstanbul yağmura kavuştu! Gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu
İstanbul yağmura kavuştu! Gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu
Kaydet
Trabzonspor 'Yola devam' dedi! Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi
Trabzonspor 'Yola devam' dedi! Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi
Kaydet
RAMS Park House Maslak'ta 60 aya varan vade! RAMS’tan konutta yeni finansman imkânı
RAMS’tan konutta yeni finansman imkânı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.