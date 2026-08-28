Altının ons fiyatı haftanın son işlem gününe TSİ 06:00 itibarıyla 4.586 dolardan başlarken, sarı metalde haftalık değer kaybı yaklaşık %-0,45 olarak gerçekleşiyor. Böylece ons altında önceki 3 haftada gerçekleşen yükseliş serisi de sonlanmaya doğru ilerliyor. FED Başkanı Kevin Warsh'ın TSİ 17:00’de gerçekleşecek Jackson Hole konuşmasına kilitlenen piyasalar, para politikasının seyri konusunda ipuçlarına odaklandı.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı dünkü işlemlerde %0,16 gibi sınırlı artışla 4.602 dolardan kapanış yaptı. Haftanın son işlem günü başlarken, TSİ 06:00 itibarıyla ons 4.586 dolardan fiyatlandı. Ons fiyatı 3 hafta süren ralli ile geçen cuma gününü 4.603 dolardan tamamlamıştı. Bu sabahki fiyatlamalar itibarıyla onsta bu hafta yaklaşık %-0,45 düşüş gözlemleniyor. Böylece altın 3 haftalık yükseliş serisini sonlandırmaya doğru ilerliyor.

ABD’DE İSTİHDAM DİRENÇLİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında ABD’de dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 208 bin beklentiye karşılık 203 bin kişi olarak gerçekleşti. İşgücü piyasasının dirençli görünümünü koruduğuna işaret deden Ahlatçı Yatırım “Verilerin FED tarafında görünümü rahatlatmaması, değerli metalde satışı beraberinde getirdi” yorumunda bulundu.

DİKKATLER SAAT 17:00’DE

Dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin de değerli metalde iyimserliği sınırladığına dikkat çekilen analizde “FED'in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığı yaklaşık %34 seviyesinde bulunuyor” denildi ve piyasanın asıl odak noktasının, FED Başkanı Kevin Warsh'ın bugün TSİ 17:00’de gerçekleşecek Jackson Hole konuşması olacağı vurgulandı.

3 haftalık yükseliş bitiyor! Altın, saat 17:00’ye kilitlendi…

ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Petrol tarafında ise diplomasi ile arz riskleri arasında oynaklığın devam ettiğine dikkat çekilen analizde, ons fiyatı için 4.580 dolar ilk destek ve 4.668 dolar ilk direnç olarak gösterildi. Ons fiyatında kritik gösterge olan 200 günlük ortalama ise bugün itibarıyla 4.527 dolardan geçiyor.

WARSH NE DİYECEK?

FED'in politika faizini %3,50-%3,75 aralığında tuttuğu son para politikası toplantısı sonrasında Warsh, fiyat istikrarı konusundaki kararlılığını vurgulamış ve enflasyon hedefinde bir yumuşamanın söz konusu olmadığını belirtmişti. Bu toplantıda 3 üyenin faiz artışından yana olması ve toplantı tutanaklarındaki şahin ton, gelecekte ‘faiz artışı’ ihtimalini tam anlamıyla masadan kaldırmadı. Bu anlamda Warsh'un Jackson Hole konuşması dikkatle izleniyor.

3 haftalık yükseliş bitiyor! Altın, saat 17:00’ye kilitlendi…

28 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN

Bu arada spot piyasada işlem gören 28 Ağustos 2026 gram altın fiyatı da 7.105 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı haftanın ilk yarısında 7.262 TL’ye kadar yükselmişti. Gram altında geçen haftaki kapanış ise 7.109 TL’den gerçekleşmişti.

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