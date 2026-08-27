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Ferencvaros-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri!

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Ferencvaros-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda lig aşamasına kalabilmek için Ferencvaros karşısında kritik rövanşa çıkıyor. İlk maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililerin deplasmandaki mücadelesi öncesinde Ferencvaros-Trabzonspor maçının yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri araştırılıyor.

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Ferencvaros-Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri belli oldu. Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki yolunu belirleyecek Ferencvaros rövanşı için geri sayım sona erdi. Bordo-mavililer, 27 Ağustos 2026 Perşembe akşamı Macaristan temsilcisine konuk olacak. Budapeşte'deki Groupama Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden Trabzonspor'un turu geçebilmek için deplasmanda skor avantajını tersine çevirmesi gerekiyor.

FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ferencvaros-Trabzonspor maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşması bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Trabzonspor, İstanbul'daki ilk maçta Ferencvaros'a 1-0 mağlup olmuştu. Bu nedenle bordo-mavililerin Avrupa Ligi lig aşamasına doğrudan yükselebilmesi için rövanşta iki veya daha farklı galibiyet alması gerekiyor. Trabzonspor'un turu geçmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında devam edecek. Elenmesi durumunda ise Avrupa macerası sona ermeyecek ve takım UEFA Konferans Ligi lig aşamasına geçecek.

Ferencvaros-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri!
Başlık ResmiFerencvaros-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri!

FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Ferencvaros-Trabzonspor karşılaşması televizyondan atv aracılığıyla canlı takip edilebilecek. Mücadele Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Groupama Arena'da oynanacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.

Ferencvaros-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri!
Başlık ResmiFerencvaros-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri!

FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Ferencvaros-Trabzonspor maçı şifresiz olarak atv'den canlı yayınlanacak. Kanalın duyurusunda da Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rövanş mücadelesinin naklen ve şifresiz şekilde ekrana geleceği belirtildi.

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Editör : İREM ÖZCAN
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