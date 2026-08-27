İmamoğlu için kameraları bantlamışlardı! O otelin sahibi kendini böyle savundu

İmamoğlu'na yönelik çıkar amaçlı suç örgütü davasında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği ve kameralarının bantlandığı otelin sahibi Adnan Çebi savunma yaptı. Böyle bir talimat vermediklerini belirten Çebi, "Herkes jammerla otele girebiliyor mu?" sorusuna ise "Tabii ki hayır" cevabını verdi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 71. duruşmasında bazı tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık iş insanı Adnan Çebi, iddianamede bahsedilen yapılarla hiçbir ilgisi ve bağının bulunmadığını savundu.

"KAMERALARI OTEL DEĞİL, İBB PERSONELİ KAPATTI"

Çebi, İmamoğlu'nun İBB Başkanı iken gittiği otelin de sahibi. İmamoğlu otelde birtakım görüşmeler yaparken, İBB korumaları da otelin güvenlik kameralarına bant çekmişti. Ekibin otele jammerla girdiği de öğrenilmişti.

Bu konunun sorulduğu Çebi, suçu üzerinden atarak "Otelin binasının sahibi olsak da otelin işletmesi Amerikalı firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu süreçlerde herhangi bir söz hakkımız bulunmamaktadır. Otelde gerçekleştirilen, Ekrem Bey'in yer aldığı hiçbir toplantı ve görüşmelere katılmadım. Bu görüşmelere katılanların birçoğunu hayatımda hiç görmedim. Dolayısıyla bu toplantıların organizatörü asla değilim. Bir diğer konu ise kameraların bantlanması konusudur. Kameraların bantlanmasının İBB koruma personelinin rutin bir uygulaması olduğu, otele özel olmadığı ve bu konuda benim bir talimatımın olmadığı açıkça ortadadır" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki görüntüleri ortaya çıkmıştı

"HER İSTEYEN JAMMERLA OTELE GİREBİLİYOR MU?"

Sanığın çapraz sorgusu sırasında söz alan duruşma savcısı, "Bu süreçte otelinizde konaklayan başka bir grup veya kişiler bu şekilde kamera bantlama işlemi yaptılar mı, denk geldiniz mi?" sorusunu Çebi'ye yöneltti.

Bunun üzerine Çebi, "Denk gelmedim." diye cevap verdi.

Savcının, "Jammerın otele girmesiyle ilgili süreçlerde herhangi bir güvenlik prosedürü var mıdır yoksa herkes jammerla otele girebiliyor mu?" sorusuna karşılık Çebi, "Tabii ki öyle bir şey söz konusu olamaz. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum ama tamamen otelin sorumluluğundadır." cevabını verdi.

İMAMOĞLU DA SORU SORDU

Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun, "İBB Başkanı'nın otelinize gelmesinde bir mahsur var mı?" sorusu üzerine Çebi, "Hayır, bir mahsuru yok." dedi.

Çebi, İmamoğlu'nun, "İBB'den benim görev yaptığım dönemde bir ihale almadığınızı söylediniz. İş almanızı engelleyen bir tavrımız mı oldu yoksa siz mi katılmadınız veya ihaleye girmediniz?" sorusu üzerine, "Biz, girmedik." cevabını verdi.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar Burcu Beyazoğlu ve Umut Şenol'un da savunması alındı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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