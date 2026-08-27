Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Bundesliga'ya geri döndü
Siyah-beyazlılar; El Bilal Toure, Ersin Destanoğlu, Kristjan Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tayyip Talha Sanuç, Jean Onana, Necip Uysal, Devis Vasquez ve Salih Uçan'ın ardından bir isimle daha yollarını ayırdı. Felix Uduokhai'nin Bundesliga temsilcisi Union Berlin'e transfer olduğu açıklandı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadroda düşünmediği Felix Uduokhai, Alman ekibi Union Berlin'e transfer oldu. 28 yaşındaki oyuncu, daha önce Almanya'da 1860 Münih, Wolfsburg ve Augsburg formaları giymişti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Felix Uduokhai’nin nihai transferi hususunda 1. FC Union Berlin ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla 2 sezonda 58 maç oynadı ve 1 asist yaptı.