ABD'deki davanın düşmesinin ardından yurt dışından 1.1 milyar dolarlık ilave kaynak sağlayan Halkbank'ın bu hamlesi borsaya da yansıdı. Dünkü KAP açıklamasının ardından hızlı bir yükselişe geçene Halkbank hisseleri, kısa sürede 40 TL barajını aştı. Hisseler dünden bugüne yüzde 10 değer kazandı. İşte detaylar...

ABD’de 9 yıl süren ceza davasının sona ermesinin ardından Halkbank’tan dün dikkat çeken kaynak hamlesi gelmişti. Banka, uluslararası piyasalardan 1,1 milyar dolar ilave kaynak sağlandığını açıklarken, dava süreci tamamlanmadan önce temin edilen yurt dışı kaynak tutarının 3,9 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Bu gelişmenin ardından Halkbank'ın hisselerinde önemli bir artış yaşadı. Dün ve bugün alıcıların ilgisiyle karşılaşan Halkbank dün seansında alım hacminin katlanmasıyla yaklaşık yüzde 10 oranında sert yükseliş gerçekleştirdi piyasa kapanışını TSİ 18.00'da 38,12 liradan yapan banka alıcılar tarafından yüksek bir seyir yakaladı.

Milyar dolarlık kaynak borsaya yansıdı! Halkbank hisselerinde hızlı yükseliş

1,1 MİLYAR DOLARLIK İLAVE KAYNAK HİSSELERDE YÜKSELİŞİ GETİRDİ

Halkbank'ın dün "Bankamız, uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırmaya ve sürdürülebilir kaynak teminini destekleyen alternatif fonlama kanallarını değerlendirmeye devam edecektir." KAP'a yaptığı açıklamanın ardından piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Bugün ise seans açılışıyla birlikte tekrar dik bir açıyla tırmanışını sürdüren hisse, 40,00 TL psikolojik eşiğini rahatça aştı ve 41,92 TL ile gün içi en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artışın en büyük nedenlerinden biri olarak görülen 1,1 milyar dolar ilave kaynak duyurusu, yükselişi de beraberinde getirdi.

Milyar dolarlık kaynak borsaya yansıdı! Halkbank hisselerinde hızlı yükseliş

Bankanın ayrıca dava sürecinin tamamlanmasının ardından işlem gerçekleştirilen muhabir banka sayısında gözlenen hızlı artışın memnuniyet verici olduğu ifade edilirken, Bankacılık endeksini (XBank)'da yüksek bir performans sergiledi ve dün 0,76 oranında yükseliş kaydetti. Bugün ise endekste banka yüzde 0,92'lik primle başladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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