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Ekonomi

Dolarda dört haftanın en hızlı yükselişi! Piyasaların gözü Fed Başkanı Warsh'ta

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Dolarda dört haftanın en hızlı yükselişi! Piyasaların gözü Fed Başkanı Warsh'ta

ABD'de ki Temmuz PCE aylık artış yüzde 0,2 ile beklentilere paralel geldi. Böylelikle Hazine tahvil getirileri yükseldi. Dolar endeksi de tahvil getirilerini takip ederek arttı. Dün akşam Dolar Spot Endeksi yüzde 0,3'e kadar yükseldi ve dört haftanın en hızlı yükselişini kaydetti. Fakat yükselişi uzun sürmedi ve daha sonra artışın bir kısmını geri verdi.

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ABD'nin temmuz PCE'nın açıklanmasından sonra dolar endeksinde yükseliş gözlemlenirken, FED Başkanı Kevin Warsh'ın yarın Jackson Hole'da yapacağı konuşma piyasaların odağında. Piyasalarda bu önemli gelişmeler yaşanırken dolar ise dört haftanın en büyük değerini kazandı.

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ABD'DE TEMMUZ PCE'İNDE ARTIŞ

ABD'de temmuz PCE enflasyonu aylık %0,2 artarken, yıllık bazda %3,7'de kaldı. FED'in daha yakından takip ettiği çekirdek PCE ise aylık %0,2 ve yıllık %3,3 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Kişisel gelirler %0,4, tüketici harcamaları %0,2 arttı. Bu rakamlar, yatırımcıların Fed'in önümüzdeki ay faizleri artırma olasılığını yaklaşık yüzde 40'a çıkarmalarına ve Aralık ayına kadar tam bir çeyrek puanlık artışın tamamen beklenmesine yol açabilecek seviyelerde kaydediliyor.

Dolarda dört haftanın en hızlı yükselişi! Piyasaların gözü Fed Başkanı Warsh'ta
Başlık ResmiDolarda dört haftanın en hızlı yükselişi! Piyasaların gözü Fed Başkanı Warsh'ta

TSİ 15.30'da açıklanan PCE verisinin ardından dolar endeksi 99 bandından ilerlerken, ABD Dolar Spot Endeksi dün akşam dolar Hazine tahvil getirilerindeki yükselişi takip ederek yüzde 0,3'e kadar yükseldi, ancak daha sonra artışın bir kısmını geri verdi.

Dolarda dört haftanın en hızlı yükselişi! Piyasaların gözü Fed Başkanı Warsh'ta
Başlık ResmiDolarda dört haftanın en hızlı yükselişi! Piyasaların gözü Fed Başkanı Warsh'ta

Böylelikle dünyanın en büyük para birimlerinden biri olan dolar ise G10 ülkelerindeki neredeyse tüm para birimleri karşısında değer kazandı. Şuanda ise dolar endeksi TSİ 10.00 99.146 bandında ilerliyor. Piyasaların gözü FED Başkanı Kevin Warsh'ı takip ederken, yatırımcıların çoğu, faiz oranlarının nereye doğru gideceğine dair başkandan gelen ipuçlarını takip etmeye hazırlanıyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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