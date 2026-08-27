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Ekonomi

96,2 milyar dolar gelir elde etti! Nvidia bilançosu beklentileri aştı

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96,2 milyar dolar gelir elde etti! Nvidia bilançosu beklentileri aştı

Yapay zekâ çiplerine yönelik talebin hız kesmemesi, ABD merkezli teknoloji devi Nvidia'nın finansal sonuçlarına da yansıdı. Şirketin geliri yüzde 106 artışla 96,2 milyar dolara, net kârı ise yüzde 126 artışla 59,7 milyar dolara yükseldi.

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Yapay zekâ ve yüksek performanslı bilgi işlem teknolojilerinin geliştirilmesinde öne çıkan ABD merkezli teknoloji şirketi, özellikle grafik işlemcileri (GPU) ve yapay zekâ çipleriyle küresel teknoloji sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan Nvidia finansal sonuçlarını açıkladı. İşte detaylar...

Nvidia, bilançosunda 2027 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul ettiği 26 Temmuz'da sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık bazda yüzde 106 artarak 96,2 milyar dolara ulaştı.

96,2 milyar dolar gelir elde etti! Nvidia bilançosu beklentileri aştı
Başlık Resmi96,2 milyar dolar gelir elde etti! Nvidia bilançosu beklentileri aştı

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 18 artıran Nvidia, geçen mali yılın aynı döneminde 46,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Nvidia'nın geliri bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket, söz konusu dönemde toplam gelirin yüzde 16'sını tek bir doğrudan müşterinin oluşturduğunu bildirdi.

Şirketin veri merkezlerinden sağladığı gelir de yıllık bazda yüzde 117 artışla 89 milyar dolara çıktı.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 108 milyar dolar olarak açıkladı.

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ŞİRKETİN KARI YÜZDE 126 ARTTI

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 126 artarak 59,7 milyar dolara yükseldi.

Şirketin net karı, geçen mali yılın aynı döneminde 26,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Nvidia'nın hisse başına karı da bu dönemde 1,08 dolardan 2,46 dolara çıktı.

Şirketin karı da söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

96,2 milyar dolar gelir elde etti! Nvidia bilançosu beklentileri aştı
Başlık Resmi96,2 milyar dolar gelir elde etti! Nvidia bilançosu beklentileri aştı

TALEP GİDEREK HIZLANIYOR

Çip üreticisi, söz konusu çeyrekte hisse geri alımları ve nakit temettüler yoluyla hissedarlarına yaklaşık 26 milyar dolarlık ödeme yaptığını bildirdi.

Mali yılın ikinci çeyreği sonu itibarıyla, hisse geri alım yetkisi kapsamında yaklaşık 99 milyar dolarlık bir tutarın kullanılmamış durumda olduğu aktarıldı.

Şirketin hisse başına 0,25 dolar tutarındaki bir sonraki nakit temettü ödemesini, 1 Ekim'de yapacağı kaydedildi.

Nvidia'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekanın ürettiği tokenların artık verimli ve karlı bir yapıya büründüğüne dikkati çekerek, "Günümüzde işlem gücü, gelir anlamına geliyor. Üstelik talep giderek hızlanıyor." ifadelerini kullandı.

Sektördeki değişimin hızına işaret eden Huang, geçen yıl bu dönemlerde altyapı inşasının yalnızca tek bir laboratuvar tarafından yürütüldüğünü, bugün gelinen noktada ekosistemin büyük bir hızla genişlediğini vurguladı.

96,2 milyar dolar gelir elde etti! Nvidia bilançosu beklentileri aştı
Başlık Resmi96,2 milyar dolar gelir elde etti! Nvidia bilançosu beklentileri aştı

Huang, yapay zeka laboratuvarlarının hem ABD genelinde hem de dünya çapında güçlü bir ivmeyle geliştiğine değinerek, yapay zeka altyapı kurulumunun tam gaz devam ettiğini kaydetti.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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