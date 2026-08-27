Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıta büyük bir indirim geldi. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5 liradan fazla düşüş oldu. Böylece araç sahiplerinin akaryakıt maliyeti bir depoda 200-250 lira arasında düştü. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 85 dolara kadar gerilemesinin ardından akaryakıta büyük bir indirim geldi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5 lira 36 kuruş düşüş oldu. İndirimin ardından motorinin fiyatı birçok şehirde 80 liranın altına düştü.

Depoyu fullemek 250 TL ucuzladı! Motorine büyük indirim

DEPOYU FULLEMEK 250 LİRA UCUZLADI

Motorine gelen büyük indirim araç sahiplerinin akaryakıt maliyetlerinde dikkat çeken bir düşüşe neden oldu. Ortalama 40-60 litre arasında değişen bir depoda maliyet 200-250 lira arasında geriledi.

27 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 74.29 77.43 33.79 İstanbul Anadolu 74.13 77.27 33.19 Ankara 75.26 78.53 33.89 İzmir 75.57 78.83 33.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.