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Ekonomi

TCMB'nin sıradaki adımı! Eylül PPK öncesi yabancılar ayrıştı

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TCMB'nin sıradaki adımı! Eylül PPK öncesi yabancılar ayrıştı
Fotoğraf Başlığı TCMBnin sıradaki adımı! Eylül PPK öncesi yabancılar ayrıştı

Repo ihalelerinin başlamasının ardından gecelik fonlama oranı dün %36,85’e düşerken; TCMB’nin 10 Eylül 2026 tarihindeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararı dikkatle bekleniyor. Kritik karar öncesinde Bank Of America ve HSBC’den son tahminler gelirken, yabancı kurumlar arasındaki ayrışma dikkat çekti. TCMB’nin politika faizi son durumda %37 seviyesinde bulunuyor.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Piyasalarda Merkez Bankasının haftalık repo ihalelerine başlamasının yansımaları izlenirken, dikkatler bir yandan 10 Eylül’deki faiz kararına çevrildi. Dünkü işlemlerde gecelik TL faizi yüzde 36,85 olarak gerçekleşti ve yüzde 37 olan politika faizinin altından kaldı. Geçen cuma günü repo ihaleleri öncesinde gecelik faiz yüzde 39,86 seviyesinde bulunuyordu.

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SAVAŞ ÖNCESİNE DÖNÜŞ

Savaş döneminde geçici olarak faiz koridorunun üst bandının (%40) kullanılarak sıkı fonlama yapıldığını hatırlatan Rota Portföy Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen; normalleşme adımı ile Merkez Bankası'nın "savaş öncesine dönüş" ve "en kötüsü geride kaldı" mesajını verdiğini aktardı.

TCMBnin sıradaki adımı! Eylül PPK öncesi yabancılar ayrıştı
Başlık ResmiTCMBnin sıradaki adımı! Eylül PPK öncesi yabancılar ayrıştı

YUMUŞATICI BİR ADIM

Piyasada TL fazlası olduğu için ihalelerdeki fonlama tutarının düşük kaldığına dikkat çeken Gökşen; TCMB’nin, yüksek faiz oranları ve iç talepteki soğuma sebebiyle reel sektörden gelen seslere de kulak verdiğini, ekonomik aktiviteyi ve talebi gözeten hafif yumuşatıcı bir adım attığını belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN…

Bunun “doğrudan bir faiz indirimi hazırlığı” olmadığı görüşünü de savunan Gökşen; eylülde faiz indiriminin masaya gelebilmesi için petrol fiyatlarının aniden 70 dolara düşmesi ya da gıda fiyatlarında ciddi düşüş gibi beklenmeyen küresel gelişmelerin gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

EYLÜL BEKLENTİLERİ

Son piyasa katılımcıları anketinde eylül için faiz indirimi beklentisinin olmadığını hatırlatan Gökşen, enflasyonun eylül, ekim ve kasım aylarında beklentilerin altında kalması durumunda; ekim ve aralık aylarındaki PPK toplantılarında 100'er baz puanlık indirimle faizin %35'e çekilebileceğini öngördü.

TCMBnin sıradaki adımı! Eylül PPK öncesi yabancılar ayrıştı
Başlık ResmiTCMBnin sıradaki adımı! Eylül PPK öncesi yabancılar ayrıştı

BOFA’NIN TAHMİNİ

Bu arada yabancılardan gelen raporlara bakıldığında; Bank Of America eylül ayındaki toplantıda TCMB'nin politika faizini sabit tutmasını bekliyor. BofA jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler sebebiyle eylülde bir indirim alanı görmezken, TCMB’den ilk indirim hamlesinin ekim ayında 100 baz puanlık bir adımla gelebileceğini tahmin etti.

TCMBnin sıradaki adımı! Eylül PPK öncesi yabancılar ayrıştı
Başlık ResmiTCMBnin sıradaki adımı! Eylül PPK öncesi yabancılar ayrıştı

HSBC’NİN BEKLENTİSİ

HSBC ise Merkez Bankası'nın eylülde bir faiz indirimi daha yapabileceğini öngördü. İngiliz banka, atılacak normalleşme adımlarıyla birlikte bir hafta vadeli repo faizinin 2026 sonunda %34 seviyesine kadar gerileyebileceği öngörüsünü paylaştı.

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