“Dünyadan Uzak”, “Canıma Minnet” ve “Yüzsüz Yürek” gibi şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde önemli bir yer edinen Sakiler Grubu'ndan gelen ayrılık haberi, grubun hayranlarını üzdü. Özellikle Pinhani'nin sevilen şarkısı “Dünyadan Uzak”ı kendilerine özgü yorumlarıyla yeniden seslendirerek geniş kitlelere ulaşan grubun yolculuğunda sona gelindiği duyuruldu.

Son dönemde başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Sakiler'in gitaristi ve müzisyen Yücel Girgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla grubun müzikal yolculuğunun tamamlandığını açıkladı. Girgin'in sürpriz açıklaması, Sakiler'in takipçileri arasında kısa sürede gündem olurken, grubun dağılacağına ilişkin haber sevenlerini şaşkına çevirdi.

“ŞİMDİ BİRAZ İZLEME VE DİNLEME ZAMANI”

Yücel Girgin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Sakiler döneminin sona erdiğini duyururken, grubun geride başarılı şarkılar ve unutulmaz anılar bıraktığını ifade etti. Girgin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Başarı asla bir tesadüf olmadı; doğru zamanda, doğru duyguya inanmanın bir tasarımıydı. Sakiler dönemi, ardında harika şarkılar ve unutulmaz anılar bırakarak kendi misyonunu tamamladı. Bu güzel yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Şimdi biraz durma, izleme ve dinleme zamanı. İnsanların ruhundaki o en güçlü duyguyu yeniden yakalamak ve zekanın müziğe yön verdiği yeni projelerde buluşmak üzere, yakında görüşürüz. Saygılar.”

Milyonların dinlediği Sakiler'de yolun sonu! Ayrılık kararı geldi

Girgin'in bu açıklamasıyla birlikte Sakiler Grubu'nun müzik kariyerine birlikte devam etmeyeceği kesinlik kazanırken, ayrılığın ardından grubun sevenlerinden de çok sayıda mesaj geldi.

Sosyal medyada paylaşımın altına yorum yapan hayranlar, grubun şarkılarının kendileri için taşıdığı anlamı dile getirerek ayrılık kararından duydukları üzüntüyü paylaştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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