Lamborghini, Tricolore adını 15 yıl sonra yeniden sahneye çıkardı. Temerario temelinde hazırlanan özel otomobil; İtalya bayrağından esinlenen renkleri, 10.000 devir çevirebilen hibrit V8 motoruyla buluşturuyor. Temerario Tricolore, markanın Ad Personam programı kapsamında özel olarak hazırlandı ve sadece bir adet üretildi.

Lamborghini, Monterey Otomobil Haftası kapsamında düzenlenen The Quail etkinliğinde Temerario Tricolore’yi tanıttı. Markanın kişiselleştirme bölümü Ad Personam tarafından hazırlanan otomobil, teknik tarafta standart Temerario’ya bağlı kalırken tasarımında İtalyan kimliğini çok daha görünür hale getiriyor.

Tricolore rozeti Lamborghini ürün gamına ilk kez 2011 yılında Gallardo LP 550-2 Tricolore ile girmişti. Yeni Temerario Tricolore, aradan geçen 15 yılın ardından bu ismi yeniden yollara taşıyor.

Lamborghini Temerario Tricolore tanıtıldı: İtalyan bayrağı 920 beygirle geri döndü

İTALYAN BAYRAĞI KAPUTUN ÜZERİNE TAŞINDI

Temerario Tricolore’nin gövdesinde üç farklı ana renk bir araya geliyor. Otomobilin alt bölümlerinde parlak Blu Marinus mavisi kullanılırken tavan, çamurlukların üst kısmı ve kapıların omuz çizgisi Bianco Monocerus beyazıyla tamamlanıyor.

Yan aynalar, jantlar, motor kapağı ve arka bölümdeki bazı parçalar için parlak Nero Noctis siyahı tercih edilmiş. Kırmızı fren kaliperleri ise özellikle siyah jantların arkasında dikkat çekiyor.

Otomobilin en ayırt edici ayrıntısı kaputunda bulunuyor. Yeşil, beyaz ve kırmızı şeritlerden oluşan İtalya bayrağı grafiği, ön bölüm boyunca uzanıyor.

Lamborghini Temerario Tricolore tanıtıldı: İtalyan bayrağı 920 beygirle geri döndü

HİBRİT V8 SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Temerario Tricolore’nin motor bölümünde standart modelden farklı bir düzenleme yapılmadı. Otomobilde 4.0 litrelik çift turbo V8 motor ile üç elektrik motorundan oluşan şarj edilebilir hibrit sistem görev yapıyor.

Toplam 920 beygir güç üreten sistemde benzinli motor 10.000 devire kadar çıkabiliyor. Güç, sekiz ileri çift kavramalı şanzıman üzerinden dört tekerleğe aktarılıyor.

Model, 0-100 km/s hızlanmasını 2,7 saniyede tamamlarken, maksimum 340 km hızın üzerine çıkabiliyor.

Lamborghini Temerario Tricolore tanıtıldı: İtalyan bayrağı 920 beygirle geri döndü

SADECE 1 ADET ÜRETİLDİ

Temerario Tricolore, markanın Ad Personam programı kapsamında özel olarak hazırlandı ve sadece bir adet üretildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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