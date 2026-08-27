Avcılar'da oto galeride yangın! Polis kundaklama ihtimali üstünde duruyor

İstanbul'da Avcılar'ın Tahtakale mahallesinde bir oto galeride çıkan yangında 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis yaptığı incelemede araçların kundaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Avcılar'da bir oto galeride 3 araçta yangın çıktı. İtfaiye birimleri yangını yayılmadan söndürürken polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri ilk incelemede kundaklama şüphesi üstünde durduğu kaydedildi.

Yangın 04.30 civarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak’ta yer alan bir oto galeride yaşandı. Şimdilik tespit edilemeyen nedenle bir araçta başlayan yangın büyüyerek 2 otomobile daha sıçradı. İhbar sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Galeride olan diğer araçlar yangına maruz kalmasın diye çekilirken itfaiye ekipleri 3 araçtaki yangına müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması neticesinde yangın bütünüyle söndürülürken 3 araç kullanılamaz duruma geldi.

Avcılarda oto galeride yangın! Polis kundaklama ihtimali üstünde duruyor

POLİSLER KUNDAKLAMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Öte taraftan polis ekiplerinin yangın yerinde gerçekleştirdikleri inceleme sonucunda yangının kundaklama nedeniyle çıktığı ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken oto galerinin sahibinin de ifadesi alındı. Araçların yandığı ilk anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde alevlerin sardığı arabalara ekiplerin müdahale ettiği anlar görülüyor. Olayla alakalı yetkililerin soruşturma başlattığı bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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