SDG’nin feshedilmesiyle Suriye’de güvenlik dengesi değişirken, gözler Irak’a çevrildi. Ankara, sınır güvenliği ve “Terörsüz Türkiye” hedefinde yeni bir aşamaya geçildiğini değerlendiriyor.

Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) feshedilmesinin ardından gözler Irak’a çevrildi. Güvenlik kaynakları Suriye’deki bu önemli gelişmenin Türkiye’nin iç ve dış güvenlik konseptlerinin tam kesişim noktasında yer aldığını belirtti.

Ankara’nın ana önceliği olan Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve sınırda paralel, silahlı bir yapılanmanın önlenmesi hedefinin gerçekleştirilerek sınır güvenliğinin sağlandığını belirten güvenlik kaynakları “TBMM’de kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair 7595 Sayılı Kanun ile yürütülen iç süreç, Suriye sahasındaki bu tasfiyeyle bölgesel bir ivme kazandı.

'Terörsüz Türkiye ve bölgesel barış vizyonu'... Irak-Suriye hattındaki güvenlik boşluğu kapanma evresine girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ahlat’ta vurguladığı ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi ve bölgesel barış vizyonu, PKK’nın feshi ve SDG’nin lağvedilmesiyle eş zamanlı bir boyut kazanırken Irak ve Suriye hattındaki güvenlik boşluğu kapanma evresine girdi” değerlendirmesini yaptı.

'Terörsüz Türkiye ve bölgesel barış vizyonu'... Irak-Suriye hattındaki güvenlik boşluğu kapanma evresine girdi

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran “SDG’nin feshedilmesi, devlet otoritesinin ülke genelinde güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişmedir” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası