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Ekonomi

E-İhracat’ın küresel aktörleri İstanbul’da buluşacak! 1 milyar dolarlık işlem hacmi bekleniyor

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E-İhracat’ın küresel aktörleri İstanbul’da buluşacak! 1 milyar dolarlık işlem hacmi bekleniyor

İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026) 3-5 Eylül’de Haliç Kongre Merkezinde dünyanın önde gelen e-Ticaret pazar yerlerini bir araya getirecek.

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle gerçekleştirilecek zirvenin tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu “2024’teki zirvede 1 milyar doların üzerinde bir işlem hacmi oluştu. Bu yıl da 1 milyar doların üzerinde bir işlem hacmi bekliyoruz” dedi.

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Tecdelioğlu, e-Ticaret hacminin 4,5 trilyon liraya ulaştığına değinerek “Dolar bazında 115 milyar seviyesine gelmiş durumdayız. Dijital dünyada bayrak sallayan şirket sayımız ise 634 bini bulmuş durumda. Hedefimiz e-İhracat’ımızın ihracattaki payını yüzde 10 seviyesine çıkarmak” diye konuştu.

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Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal da 2019’da küresel e-Ticaret’in 3,2 trilyon dolar olduğunu, 2026’da 7 trilyon dolar olmasının beklendiğini söyledi. Zirveye bu yıl 50 pazar yerinin geleceğini belirten Önal, küresel ticaretin yüzde 50’sinin Çin kaynaklı olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: 50 pazar yerinin küresel ticaretteki payı yaklaşık 2,75 trilyon dolar. Küresel e-Ticaret’in yaklaşık yüzde 40’ı belki de biraz üstü Haliç Kongre Merkezine geliyor. E-İhracat’ta bu yılı 6 milyar dolarla tamamlamayı hedefliyoruz.

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