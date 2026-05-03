e-Ticaret hacmi rekor seviyelere ulaşırken, yapay zekâ satış süreçlerini tamamen devralıyor. Yerli girişim Mağazanolsun’un geliştirdiği MAi 5.0 teknolojisi ile satıcılar, kendi dijital kopyalarını oluşturarak 23 farklı dilde, 7 gün 24 saat kesintisiz satış ve e-İhracat yapabilecek.

ÖMER TEMÜR- Türkiye’de günlük 3 milyon adede yaklaşan paket teslimatı ve 5 trilyon TL’yi bulan ciro ile e-Ticaret hacmi tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken, dünya genelinde de 6 trilyon dolarlık baraj aşıldı.

Son dönemde e-Ticaret ekosistemindeki yıllık büyüme oranları yüzde 100’e yaklaşırken, bu sıçramada yapay zekâ çözümlerinin önemli payı bulunuyor. Yapılan araştırmalar, yapay zekâ araçlarının e-Ticaret sektöründe yüzde 15 oranında büyüme sağladığını ve bunun 400 ila 600 milyar dolarlık ekonomik değer oluşturduğunu ortaya koyuyor.

2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla ABD’de yapay zekâ destekli aramalar sayesinde e-Ticaret şirketlerinin trafiği yüzde 400 oranında arttı. Yapay zekâ araçları; ürün görselleri ve videolarının oluşturulması ile tanıtım metinlerinin hazırlanması gibi alanlarda satıcılara önemli destek sağlıyor.

23 DİLDE SATIŞ YAPABİLİYOR

Yapay zekâ ile şimdi yeni bir dönem başlıyor. Yapay zeka artık e-Ticaret ve e-İhracatta satış işlemleri devralıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark şirketlerinden Mağazanolsun’un yapay zekâ uygulaması MAi 5.0 ile dijital mağaza sahipleri MAi 5.0 ile kendi dijital ikizleri ile gece uyurken bile satış yapabilecek. Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emre Uygur ile Yapay Zekâ Uzmanı Fatma Ceren Çil tarafından yerli imkânlar ile geliştirilen “MAi Talk” 23 farklı dilde canlı destek sağlarken, “MAi Twin” bayinin dijital kopyasını oluşturuyor. “MAI Help” müşterilerin sorularına 7/24 saat cevap verirken, “MAi Social” sosyal medyada içerik üretiyor, “MAi Studio” da ürün görsellerini oluşturuyor.

Mağazanolsun CEO’su Yasemin Çil platformdaki mağaza sahiplerinin avatarları ile 24 saat boyunca satış yapabileceğine dikkat çekerek “Biz dönüşüme ayak uyduran değil, bu dönüşümü yöneten kuruluşlar arasında yer almayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda AR-GE yatırımlarımızla tamamen kendi yazılım ekibimiz tarafından geliştirilen MAi’yi hayata geçirdik. Amacımız; Türkiye’nin 81 ilindeki ev kadınlarının, emeklilerin, engellilerin ve girişimcilerin Mağazanolsun ile Türkiye’de olduğu gibi dünya pazarlarında da ürünlerini satabilmesini sağlamak. MAI 5.0 ile kullanıcılarımız İngilizceden Çince’ye, Fransızcadan Farsçaya, İtalyancadan Japoncaya kadar 23 farklı dilde dünya vatandaşlarına ulaşabilecek. Satıcılar saat farkından dolayı erişemediği ülkelere bile uyurken bile e-İhracat yapabilecek” dedi.

MAi 5.0 ile birlikte ile haftalar süren e-Ticaret ve e-İhracat işlemleri birkaç dakika içerisinde gerçekleştirilebilecek. Aynı şekilde daha önce e-Ticaret konusunda deneyimi bulunmayan ya da yapay zekâ araçlarını kullanmamış kişiler de kolaylıkla e-Ticarete başlayabilecek.

ENGELLİLERİN ÖNÜNÜ AÇTI

Mağazanolsun %5’in üzerinde engelli mağaza sahibi ile e-Ticaret alanında bu noktada sosyal e-Ticaret misyonunu da yerine getiriyor. Mağazanolsun Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Çil “Platformda 5 binden fazla mağaza sahibi, 2.700 tedarikçi ve 200 binden fazla ürün var. Biz sosyal e-Ticaret’in gücüne inanıyoruz. Çok sayıda Influencer, sosyal medyada ürün tanıtımı yaparak e-Ticaret sayesinde online gelir elde etme fırsatı buldu. Daha önce bu tür bir imkân kendilerine sağlanmamıştı. Bizimle birlikte ürün tanıtımı yaparak ve kendi ürünlerinin mağazasını kurarak, e-Ticaretle gelir elde etti ve aynı zamanda hayata tutunmak için sosyal ve ekonomik büyük bir fırsat yakaladılar” dedi.

10. YILINI KUTLADI

Türkiye’nin 81 ilinden Influencer’lar ve bayilerin yanı sıra e-Ticaret ekosisteminin önde gelen temsilcileri, akademisyenler ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla 1-3 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen E-Ticaret Kampı’nda MAi 5.0 çözümleri uygulamalı olarak tanıtıldı. Etkinlikte ayrıca Mağazanolsun’un çatı kuruluşu Tekkart, 10’uncu yılını kutladı.

