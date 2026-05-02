İran Meclisi’nde Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin hazırlanan 12 maddelik plan, bölgedeki deniz trafiğini doğrudan etkileyecek yeni düzenlemeleri gündeme taşıdı. İsrail’e ait gemilere geçiş yasağı, “düşman ülkelere” kısıtlama ve tüm geçişlerin İran iznine bağlanması öne çıkarken "Hürmüz Boğazı’ndaki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz ve boğazdaki gemi trafiği, savaş öncesindeki gibi olmayacaktır" açıklaması yapıldı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüzgan eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette, Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne dair radikal değişiklikler içeren 12 maddelik yeni bir stratejik planı kamuoyuna duyurdu.

İSRAİL GEMİLERİ HİÇBİR ZAMAN GEÇMEYECEK

Nikzad, "Bu plana göre, Siyonist rejime ait gemilerin hiçbir zaman Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verilmeyecek. Düşman ülkelere ait gemiler de savaş zararlarını karşılamadıkları sürece geçiş izni alamayacaktır. Diğer gemiler ise Meclis’te kabul edilecek yasa doğrultusunda ve İran’dan izin alarak Hürmüz Boğazı’ndan geçebilecek" dedi.

"SAVAŞ ÖNCESİ GİBİ OLMAYACAK"

Yeni düzenlemenin uluslararası hukuk ve komşu ülkelerin hakları gözetilerek hazırlanacağını vurgulayan Nikzad, "Hürmüz Boğazı’ndaki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz ve boğazdaki gemi trafiği, savaş öncesindeki gibi olmayacaktır. İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki yeni yönetimi, petrol endüstrisinin millileştirilmesi kadar önemlidir" ifadelerini kullandı.

"BOĞAZIN YÖNETİMİ SİLAHTAN DAHA ÖNEMLİ"

Aynı ziyarette konuşan Meclis Bayındırlık Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Rızai ise Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin stratejik önemine dikkat çekerek, "Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin plan kapsamında, geçiş yapmak isteyen tüm gemilerin boğazdan geçiş izni talebinde bulunurken Basra Körfezi adını kullanmaları gerekmektedir.

Bu plana göre, yakında yasaya dönüşecek olan düzenleme kapsamında, gemilerden alınan ücretlerin yüzde 30’u askeri altyapının güçlendirilmesi için, yüzde 70’i ise ekonomik kalkınma ve halkın geçimi için kullanılacaktır. Hürmüz Boğazı’nın yönetimi nükleer silahtan daha önemlidir" dedi.

