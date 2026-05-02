Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"GALATASARAY'I EZEREK YENDİK"

Galatasaray'ı ezerek yendiklerini belirten Yüksel Yıldırım, "Asla maç satmayız diyoruz. Onlar bize ‘Maç satıyorsunuz’ diyorlar. Galatasaray'ı ezerek yendik, bütün Türkiye gördü! Hala beni saçma sapan şeylerle suçlayanlara, oyuncularım sahada muhteşem bir cevap verdi. Kartallar yüksek uçar, sineklerle uğraşmıyor. Onlar muhatabım olamaz! Çok mutluyum. Üzerimden büyük bir yük kalktı! Galatasaray maçlarına, Fenerbahçe medyasının baskıyla çıkıyorduk. Galatasaray arka bahçesi olarak beni suçluyorlardı!" şeklinde konuştu.

"YENMEK İÇİN ÇIKACAĞIMIZI SÖYLEDİK"

Avrupa hedefleri için kazanmaya devam etmeleri gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Galatasaray'ı yenmek için çıkacağımızı söyledik. Avrupa için şansımız az ama Galatasaray'ı yenersek, bunu sürdürebilirdik. Başakşehir ve Göztepe puan kaybetti, ikisiyle de maçımız var. İngilizce "Nothing is impossible" derler ya..." ifadelerini kullandı.

"8-1 DE OLABİLİRDİ"

Daha da atabilecekleri bir maç olduğunu söyleyen Yıldırım, "Galatasaray'ı 4-1 yeneceğimizi biri söylese inanmazdım. 1-0, 2-1 derdim. İnanılmaz maç oldu, 6-1 ve ya 8-1 de olabilirdi." dedi.

