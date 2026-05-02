Galatasaray'da çifte şok: Hem sakatlık hem kırmızı kart
Süper Lig'de Samsunspor karşısına şampiyonluk için çıkan Galatasaray'da Günay Güvenç ve Lucas Torreira şoku yaşandı.
Spor 2 dk önce
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı ve maçta iki önemli oyuncusu sakatlık veya kırmızı kart nedeniyle oyundan çıktı.
- Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ilk devrede sakatlandı ve devre arasında oyundan alındı, yerine İlkay Gündoğan dahil oldu.
- Samsunspor maçında ilk 11'de başlayan Galatasaray kalecisi Günay Güvenç ikinci devrede kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
TORREIRA DEVAM EDEMEDİ
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda müsabakaya ilk 11'de başlayan Lucas Torreira, ilk devrede yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.
Maçın 39. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası kenarda tedavi gören Lucas Torreira, devre arasında oyundan alındı ve yerine İlkay Gündoğan dahil oldu.
GÜNAY TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI
Uğurcan Çakır'in sarı kart cezalısı olması nedeniyle mücadeleye ilk 11'de başlayan Günay Güvenç, müsakakanın ikinci devresinde kırmızı kart gördü.
