Süper Lig'de Samsunspor karşısına şampiyonluk için çıkan Galatasaray'da Günay Güvenç ve Lucas Torreira şoku yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

TORREIRA DEVAM EDEMEDİ

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda müsabakaya ilk 11'de başlayan Lucas Torreira, ilk devrede yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

Maçın 39. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası kenarda tedavi gören Lucas Torreira, devre arasında oyundan alındı ve yerine İlkay Gündoğan dahil oldu.

GÜNAY TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Uğurcan Çakır'in sarı kart cezalısı olması nedeniyle mücadeleye ilk 11'de başlayan Günay Güvenç, müsakakanın ikinci devresinde kırmızı kart gördü.

