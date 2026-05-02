Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a konuk olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalar yaptı.

"SAMSUN GÜZEL BİR FUTBOL ŞEHRİ GERÇEKTEN"

Samsun'un önemli bir takım olduğunu kaydeden Okan Buruk, "Samsun güzel bir futbol şehri gerçekten. Buraya geldiğinizde hissediyorsunuz. Samsunspor'un hem yönetimsel olarak hem de gelişen bir takım. Avrupa'da iyi işler yaptılar. Ligin önemli takımlarından bir. Son haftalarda formdalar, 3 maç üst üste kazandılar. Rakibimiz de burada Galatasaray'ı yenmek isteyecek." diye konuştu.

"BURADAN ŞAMPİYON OLARAK AYRILMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Şampiyonluk hakkında konuşan Buruk, "Fenerbahçe maçından sonra 1 gün izin yaptık, sonra çalıştık. İyi de çalıştık. Konsantrasyonumuzu kaybetmedik. Bir şampiyonluk maçına çıkıyoruz, aynı ciddiyeti gösterdik 7 puan farka rağmen. Buradan şampiyon olarak ayrılmak çok önemli. Ne kadar erken olursa daha değerli oluyor. Çok maç oynadık, milli takıma gidecek de çok oyuncu var. Amacımız bir an önce şampiyonluğa ulaşmak. Futbol bu, içinde her şey var." dedi.

