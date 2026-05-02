Malatya'da taziyeye giden aile dehşeti yaşadı! Çok sayıda yaralı var
Malatya’da taziye yolundaki aileyi taşıyan minibüsün yağmurlu havada savrularak yan yatması sonucu 11 kişi yaralandı.
Malatya'da yağışlı hava ve kaygan zemin feci bir kazayı beraberinde getirdi. Gaziantep'ten taziye ziyareti için yola çıkan aileyi taşıyan minibüs, Malatya-Adıyaman karayolunun Çamurlu mevkiinde kontrolden çıktı.
Saat 15.30 sularında yaşanan olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç karşı şeride geçerek yan yattı.
11 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Y.H. ile araçta bulunan A.K. (30), S.I. (65), A.A. (51), Ş.B. (76), M.Y. (66), E.Ö. (65), S.A. (69), A.S. (73), E.S. (30) ve K.G. (66) yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri kazanın yaşandığı bölgede inceleme başlatırken, trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.