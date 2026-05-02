Batman’da dün akşam evinin önünden kaybolan 2,5 yaşındaki Melike, dondurucu soğuk ve şiddetli fırtınaya rağmen jandarma ve AFAD ekiplerinin 12 saatlik mücadelesiyle sağ olarak bulundu.

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde dün akşam saatlerinde bir anda gözden kaybolan 2,5 yaşındaki Melike, bölgeyi ayağa kaldırdı. Evinin önündeyken kayıplara karışan küçük kızdan haber alamayan ailesinin çaresiz ihbarı üzerine devletin tüm birimleri seferber oldu.

AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra köylülerin de katıldığı arama çalışmaları adeta zamanla yarışa dönüştü.

Batman'da kaybolan 2,5 yaşındaki Melike 12 saat sonra bulundu

FIRTINA VE SAĞANAĞA RAĞMEN PES ETMEDİLER

Arama kurtarma ekipleri sadece zamanla değil, doğayla da amansız bir mücadeleye girişti. Gece boyunca etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağış, engebeli arazi şartlarını daha da zorlaştırsa da ekipler bir an olsun geri adım atmadı.

Termal kameralar ve iz takip köpekleriyle desteklenen arama faaliyetleri, sabahın ilk ışıklarına kadar kesintisiz devam etti.

12 SAAT SONRA GELEN MÜJDE

Yaklaşık 12 saat süren uykusuz bekleyiş, sabah saat 08.00 sularında sevinç çığlıklarına dönüştü. Ekipler, minik Melike’yi bitkin ama sağ bir şekilde bulmayı başardı.

Geceyi dışarıda geçirdiği için hipotermi riski taşıyan küçük kız, jandarma ekiplerince hemen termal battaniyeye sarıldı. Mehmetçiğin kucağında güvenli alana taşınan Melike, köyde bekletilen ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası