İstanbul Modern Sinema, 7-17 Mayıs tarihleri arasında Kanada sinemasının 1970’lerden günümüze uzanan önemli filmlerini seyirciyle buluşturuyor.

MURAT ÖZTEKİN - Antoloji hem usta yönetmenlerin dikkati çeken yapımlarını hem de uluslararası alanda ses getirmiş filmleri bir araya getiriyor.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Aksiyon sinemasının unutulmaz ismi Chuck Norris hayatını kaybetti

“Kanada Top 10” adlı program, bu ülke sinemasının kuşaklar arası hafızasını yansıtan 10 filmden meydana geliyor. Kanada sinemasının farklı dönem ve anlatı biçimlerini bir araya getiren seçki, kimlik arayışından kolektif hafızaya, toplumsal kırılma anlarından kişisel hikâyelere uzanan geniş bir perspektif sunuyor.

ÖNERİLEN HABERLER KÜLTÜR - SANAT Yönetmen Zaim sinema ve geleneksel sanat ilişkisini anlatacak

Don Shebib’in Yola Düşmek (Goin’ Down the Road, 1970) filmiyle başlayarak Zacharias Kunuk’un “Atanarjuat: Hızlı Koşucu” (Atanarjuat: The Fast Runner, 2000) filmine uzanıyor. Seçki, Atom Egoyan, David Cronenberg, Sarah Polley ve Jean-Marc Vallée gibi yönetmenlerin sinemada öne çıkan eserlerini bir araya getiriyor. Tracey Deer’ın “Beans” (2020) filmi de programda yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası